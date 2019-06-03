Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Akalın'ın sahnede giymeyi tercih ettiği tulum hayranları arasında, " Demet Akalın hamile mi?" dedikoduları yarattı. Ünlü şarkıcının kıyafet tercihi yüzünden yandan bakıldığında göbeğinin çıkmış olması bu dedikodulara yol açtı.

Demet Akalın, kendisinden röportaj isteyen habercilere, "Sahne arkasında olun konser sonrası röportaj vereceğim" demesine rağmen, sahneden hızla inerek çalışır vaziyette kendisini bekleyen aracına geçti ve konser alanından uzaklaştı.