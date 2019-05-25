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Demet Akalın tek tek sildi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 15 gün önce çıkarttığı albümü 'Ateş' için kendisine destek vermeyen arkadaşlarını sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktığını açıkladı. Akalın, "Ben sizin kitabınızı, tişörtünüzü, programınızı, emek verdiğiniz her şeye destek vereyim ama siz beni yok sayın. Sonra bir de 'Niye çıkardın?' diye sorun..." ifadelerini kullandı

Demet Akalın

Şarkıcı Demet Akalın, yaklaşık 15 gün önce yeni albümü 'Ateş'i çıkartmıştı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından kendisine destek vermeyen arkadaşlarını sildi.

Akalın, yaptığı açıklamada, "Benim albümüm çıktığında heyecanımı paylaşmayan herkesi takipten çıkarttım. Ben sizin kitabınızı, tişörtünüzü, programınızı, emek verdiğiniz her şeye destek vereyim ama siz beni yok sayın. Sonra bir de 'Niye çıkardın?' diye sorun..." ifadelerini kullandı.

"BU YAŞTAN SONRA DEĞİŞEMEM!"

Bir takipçisi ünlü şarkıcının paylaşımına, "Karşılıksız iyilik diye bir şey var Demet Hanım. Yaptım, ettim demekte ne kadar haklı bile olsanız... " yorumunu yaptı. Akalın, o takipçisine, "Saygı duyuyorum ama ben böyleyim. Bu yaştan sonra değişemem!" yanıtını verdi.

 

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