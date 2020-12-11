Usta oyuncu Demet Akbağ, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor. Star TV'de bu akşam başlayan Akrep dizisinde Perihan karakterine hayat veren Demet Akbağ hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Demet Akbağ kaç yaşında ve nereli? İşte Demet Akbağ'ın filmleri ve dizileri...

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959'da Benan ve Oktay İybar çiftinin ilk çocuğu olarak Denizli'de doğdu. Dedesi Kemal İybar o tarihte Denizli Barosu kurucusu ve ceza reisi olması nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı.Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

İstanbul Kız Lisesinde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesinde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi; okulu dört yılda tamamladı. 21 yaşında iken yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü.

Demet Akbağ'ın Bodrumlu mimar Saim Arpat ile 1986'da yaptığı ikinci evlilik de sadece sekiz ay sürmüştür.

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O... Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve SİYAD ödüllerini kazandı.

2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show TV'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet karakterini, 2015 yazına doğru "Niyazi Gül Dörtnala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise yine Show TV'de yaz sezonuna özel "Demet Akbağ ile Çok Aramızda" adlı şaka programını sunmuştur. Programda her bölüm 4 farklı ünlüye şaka yapmıştır ve sadece yazları yayınlanan program 2018'de sona ermiştir.

DEMET AKBAĞ'IN KOCASI KİM?

2019 yılının Mart ayında Akbağ'ın 1999 yılında evlendiği Zafer Çika trafik kazası sonucunda öldü.

DEMET AKBAĞ FİLMLERİ

DEMET AKBAĞ DİZİLERİ

DEMET AKBAĞ TİYATRO OYUNLARI

Haybeden Gerçeküstü Aşk: Yılmaz Erdoğan (2005)

Bana Bir Şeyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan - BKM (2002)

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan - BKM (1998)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular - (1990-1991)

Yolun Yarısı: Kemal Uzun\Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1989

Artiz Mektebi: Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988

Azizname: Aziz Nesin - Yeditepe Oyuncuları - (1987)