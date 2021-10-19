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Haberler Magazin Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanıklar birbiriyle çelişti - Magazin haberleri
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Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanıklar dinlendi

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, tanıklar dinlendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Deniz Bulutsuz gelirken, katılmayan Ozan Güven'i avukatları temsil etti

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanıklar birbiriyle çelişti - Magazin haberleri
DHA

Duruşmada ilk olarak Deniz Bulutsuz'un iş ortağı Erdem Oraylı tanık olarak dinlendi. Oraylı, "O gün kutlama yemeğine gittik. Keyifli bir geceydi. Gözüme takılan tek şey Ozan Güven'in ara sıra birlikte çalıştığım fotoğrafçı için, 'Avucumun içiyle tokatlayasım geliyor' dediğiydi. Yemek dönüşü beni eve bırakıp sonra uğrayacağım dediler. Yattım uyudum. Saat 03.00- 04.00 arası Deniz beni aradı. Sesi titriyordu. Ozan'la tartıştık dedi. Yanıma gelmek istedi. 20 dakika sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan, Deniz Bulutsuz'u yalınayak vaziyette yanıma getirdi. Deniz'in sweatshirtün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi. Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı. 'Hasan ne oldu' diye sordum, bir şey demedi. Deniz, 'Ozan beni öldürecek' diye titreyip ağlıyordu. 'Hastaneye gidelim' dedim. Bir şok durumu vardı. Sabaha kadar konunun üzerinden geçip şoku atlatmaya çalıştık" dedi.

"BİR TATSIZLIK OLMADI"

Ozan Güven'in tanık olarak dinlenen arkadaşı Ramazan Çelik ise o gece ikilinin evine geldiğini belirterek, "6 ay önce sevgili değildiler. Ben de 'Arkadaştınız nasıl sevgili oldunuz' diye sordum. Deniz 'O zaman ilişkim vardı' dedi. Deniz eski erkek arkadaşını güzel bir şekilde bahsederken övgü dolu sözlerin ardından Ozan, 'Ramazan'a bari nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi. Denizin dizinde morlukları o gece bendeyken gördüm. Bir tatsızlık olmadı, bir saat oturup gittiler" ifadelerini kullandı.

TANIKLARDAN BİRİ MORLUK GÖRMÜŞ, DİĞERİ MORLUK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Deniz Bulutsuz'un avukatı Hakan Şimşek, Ramazan Çelik'e Bulutsuz'un dizlerindeki morlukların bulunduğu fotoğrafları göstererek "Bu morluklar ciddi yaralanmalardır. Neden sormadınız?" dedi. Çelik de sorma ihtiyacı duymadığını belirtirken, diğer tanık Erdem Oraylı ise dizlerde morluk olmadığını söyledi. Ozan Güven'in evinin güvenlik görevlisi Murat Canbulat ise "Hiçbir gürültü patırtı duymadım" diye konuştu.

"SESİMİ DUYMAMAK İMKANSIZ"

Güvenlik görevlisinin ifadesine karşılık Deniz Bulutsuz, "Kabul etmiyorum kimse çıkıp 'Şoförü çağır' demedi. Evden ben kendim çıktım. Kulübenin bulunduğu yerden sesimi duymamak imkansızdır" dedi.

ABAJUR SORULDU

Hakim tanıkların dinlenmesinin ardından geçen celse hazır edilmesini talep ettiği abajuru sordu. Ozan Güven'in avukatı "Müvekkilim taşındı ve abajura ulaşamadığımız için getiremedik. Temin ettiğimiz takdirde getireceğiz" dedi. Mahkeme, şoförün tanık olarak dinlenmesine, Deniz Bulutsuz'un raporlarına ve yara izinin kalıcılığının tespit edilmesini karar vererek duruşmayı erteledi.

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