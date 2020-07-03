Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasından sonra, Cem Yılmaz ilk kez açıklama yaptı.

Ünlü komedyen, "Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin “tarafı” olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden, bu meseleyi yazmak çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm." dedi.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 3, 2020

NE OLMUŞTU?

Ozan Güven'in, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürüldü.

"Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyen Bulutsuz, hukuki haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz şu ifadeleri kullandı:

13.06.2020 Cumartesi sabaha karşı kamuoyunca bilinen bir ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddette maruz kaldım.

Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasten, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven'e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım.

Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir suç olduğu bir toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim bu hukuki süreç boyunca şimdiye kadar koruduğum sessizliğime ve mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum.

OZAN GÜVEN DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Bulutsuz'dan sonra Ozan Güven de kendisinin şiddete uğradığını iddia etti ve darp raporu aldı. Ünlü oyuncu ayrıca, Bulutsuz'dan da şikayetçi oldu.