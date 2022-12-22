Deniz Müzesi'ne Nasıl Gidilir? İstanbul Deniz Müzesi Nerede ve Hangi Semtte?

Deniz Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

1987 yılında Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın emriyle, Albay Hikmet Bey ve Yüzbaşı Süleyman Nutku'nun gayretleriyle kurulan müzenin ilk adı Müze ve Kütüphane İdaresi’dir.

1934 yılında günümüzdeki adına kavuşan müze, 2.Dünya Savaşı'nın baş göstermesiyle birlikte Anadolu'ya taşınmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte müzenin tekrar İstanbul'a taşınması kararlaştırılmış ve Dolmabahçe Camii Külliyesi'ne nakledilmiştir.

1961 yılında deniz müzesi bugünkü konumuna taşınmıştır. Tarihin denizcilik faaliyetlerine ışık tutan müzeye ulaşım seçenekleri metro, vapur, tramvay ve Marmaray gibi geniş yelpazededir.

Anadolu yakasından müzeye ulaşım sağlamak için

Kadıköy iskelesinden Beşiktaş vapuruyla doğrudan müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Yaklaşık bir dakikalık kısa bir yürüme mesafesiyle bölgeye ulaşım sağlayacaksınız.

Üsküdar üzerinden müzeye ulaşmak için Üsküdar iskelesinden Beşiktaş tarafında geçen vapurlara binebilirsiniz.

Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla istikametinden gelenlerse öncelikle Kadıköy Kartal metrosuna binmeli buradan Kadıköy durağında inmelidir. Kadıköy İskelesi'ne vardıktan sonra Beşiktaş vapuruyla müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Ümraniye üzerinden gelenler öncelikle Üsküdar - Ümraniye metrosuna binerek Üsküdar durağında inmelidir. Buradan Üsküdar iskelesine geçerek Beşiktaş vapuruyla Avrupa yakasına geçiş sağlamalı ve Beşiktaş iskelesinde inmelidir. İskeleyle müze arası ortalama 1 dakikalık yürüyüş mesafesini kapsamaktadır.

Avrupa yakasından müzeye ulaşım sağlamak için

Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler yönünden gelenler öncelikle kendilerine en yakın metrobüs durağını kullanarak Cevizlibağ durağında inmelidir. Buradan Kabataş - Bağcılar tramvay hattını kullanarak Kabataş durağında inilmelidir. Kabataş'tan Beşiktaş'a doğru 3 dakikalık bir yürüme mesafesi bulunmaktadır.

Bağcılar, Esenler, Güngören istikametinden geliyorsanız Kabataş-Bağcılar tramvay hattını kullanmanız gerekmektedir. Son durak Kabataş'ta indikten sonra Beşiktaş'a yürüyerek ulaşım sağlayabilirsiniz.

Sarıyer, Maslak, Levent yönünden gelenler 27E, 27SE, 29C, 29D, 41E numaralı otobüslerden herhangi birine binerek Akaretlerde inmelidir.

Taksim'den feniküler aracılığıyla Kabataş'ta inerek Beşiktaş'a yani müzeye doğru yol alabilirsiniz.

İstanbul Deniz Müzesi Nerede?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı olan müze İstanbul'un Beşiktaş semtinde, sahile oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Müzenin açık adresi: Sinanpaşa, Beşiktaş Caddesi. No:6 D:1, 34353 Beşiktaş/İstanbul

Deniz Müzesi'nin İçindeki Eserler Neler?

Ülkemizin en büyük deniz müzesi olan müze, toplam 20.000 parça eseriyle üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm müzenin ana binasıdır. Müzenin giriş katında Atatürk odası, deniz şehitleri salonu, gemi levhaları, dekoratif oymalar, silahlar salonu, Kırım Harbi bir üst katta ise; I. Dünya Harbi salonu, Fâtih Sultan Mehmet odası, kıyafetler odası, Turgut Reis odası ve Kaptanıderya Hızır Hayreddin Paşa odası yer almaktadır.

İkinci bölümde ise; Sultan 4. Mehmet'e ait saltanat kadırgası, padişaha ait kayıklar, piyade kayıkları, gemi baş figürleri, imparatorluk armaları, padişah tahtı gemi armaları yer almaktadır. Müzenin üçüncü bölümü ise açık hava müzesidir. Bu alanda çeşitli yüzyıllara ait toplar, mezar taşları, tuğra ve kitabeler ile su bombaları sergilenmektedir.

Deniz Müzesi'nde Neler Var?

İçerisinde hediyelik eşya bölümünün de yer aldığı müzede geçmişten günümüze değin uzanan denizcilik ve denizcilikle bağlantılı eserler sergilenmektedir.

Yaklaşık 1500 m2'lik bir alanda ziyaretçilerini ağırlayan bu üç katlı yapı 17 oda ile 4 büyük salondan oluşmaktadır. Müze içerisinde; el yazmaları, sancaklar, atlaslar, haritalar, kayıklar, kadırgalar, tablolar, tuğralar gibi eserler ve 15.000’İ aşkın kitap koleksiyonu sergilenmektedir.