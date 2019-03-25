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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstihdam Seferberliği toplantısının ardından deprem bölgesi olan Acıpayam ilçesine geçti. Kriz Merkezinden bilgileri alan Bakan Selçuk, daha sonra deremin ağır hasar verdiği, mahalleleri gezip evleri yıkıldıktan sonra çadırda yaşayan depremzedelerle sohbet etti.
DHA'nın haberine göre Acıpayam ilçesindeki Kaymakamlık önünde kurulan Kriz Merkezini ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 09.34’de Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle oluşan hasar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına deprem hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk, "Denizlide vatandaşlarımızın yaşadığı bu üzücü hadise nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Merkez üssü Acıpayam olan 5.5 şiddetinde bir deprem yaşandı. Çok şükür bir can kaybımız olmadı. Depremin olduğu günden itibaren Türk Kızılay, AFAD, Aile Çalışma ve Hizmet Bakanlığı'nın çalışanları çok iyi bir koordinasyon içinde bu süreci yönettiler. Deprem bölgesinde yaklaşık 1200 çadır dağıtımı yapıldı. Maddi kayıpları da bir nebze hafifletmek adına bizde bakanlık olarak Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımızdan nakdi yardımı yaptık. Yardımımız vakfımızın aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Personellerimiz ve araçlarımız sahada. Ankara’dan da personel takviyesi yapacağız. İlerleyen günlerde de psikososyal destek anlamında desteğimiz sürecek. Denizlili vatandaşlarımıza ve Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın. Acılarımızı paylaşarak üstesinden geliyoruz. Bu da bizim milletimizin gücünü gösteriyor. Bu günleri de paylaşarak hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz" dedi.
Bakan Selçuk daha sonra depremin en çok hasar verdiği Ucarı Mahallesine gitti. Burada Türk Kızılay’ının Mobil Mutfak bölümünü inceleyip, psikososyal destek çadırını gezdi. Çadıra asılan çocukların yaptığı resimleri inceledi. Daha sonra yıkılan evleri ve çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden Bakan Selçuk, onlarla sohbet edip, dertlerini dinledi. Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki ziyaretinin ardından Denizli’den ayrıldı.
DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR 3 GÜN TATİL
Artçı sarsıntıların devam ettiği Acıpayam ilçesinde okullar 3 gün tatil edildi. Geçen hafta verilen 3 günlük iznin ardından ilçede okullar 27 Mart da dahil olmak üzere 3 gün daha tatil edildi. Bölgede okullardaki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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