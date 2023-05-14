Resmi olmayan ilk sonuçlara göre deprem bölgelerinde açılan sandık oranları:
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 5,6 KAHRAMANMARAŞ 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,03
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,26
Sinan Oğan yüzde 5,19
Muharrem İnce yüzde 0,5
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER
AK Parti 43,17
MHP 21,14
CHP 16,31
İYİPARTİ 6,61
YEŞİL SOL 2,34
YENİDEN REFAH 3,93
BBP 1,46
KAHRAMANMARAŞ 2018
AK Parti %58,4
MHP %16,3
CHP %9,76
İYİ PARTİ %9,64
SP %1,50
HDP %3,84
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 23,0 GAZİANTEP 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 61,5
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,86
Sinan Oğan yüzde 4,98
Muharrem İnce yüzde 0,66
GAZİANTEP İLİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER
AK Parti 47,07
MHP 12,02
CHP 20,40
İYİPARTİ 6,61
YEŞİL SOL 5,94
YENİDEN REFAH 3,31
BBP 2,02
GAZİANTEP 2018
AK Parti %51,4
MHP %12,6
CHP %15,1
İYİPARTİ %6,67
SP %1,19
HDP %11,8
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 20,7 ŞANLIURFA 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,72
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32,09
Sinan Oğan yüzde 1,71
Muharrem İnce yüzde 0,47
ŞANLIURFA İLİNDE ÖNE ÇIKAN PARTİLER
AK Parti 50,37
MHP 12,14
CHP 5,80
İYİPARTİ 4,08
YEŞİL SOL 18,65
YENİDEN REFAH 2,65
BAĞIMSIZ 3,83
ŞANLIURFA 2018
AK Parti %52,6
MHP %9,28
CHP %3,88
İYİPARTİ %1,85
SP %1,28
HDP %28,9
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE13,1 DİYARBAKIR 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,79
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,62
Sinan Oğan yüzde 1,04
Muharrem İnce yüzde 0,55
DİYARBAKIR 2018
AK Parti %21,4
MHP %1,40
CHP %2,50
İYİPARTİ %2,80
SP %1,67
HDP %65,5
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 18,3 ADANA 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45,92
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,01
Sinan Oğan yüzde 5,66
Muharrem İnce yüzde 0,41
ADANA 2018
AK Parti %34.6
MHP %11.7
CHP %26.0
İYİPARTİ %12.1
SP %1.06
HDP %13.5
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 32,9ADIYAMAN 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,89
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,98
Sinan Oğan yüzde 1,71
Muharrem İnce yüzde 0,42
AK Parti %55,1
MHP %9,10
CHP %12,1
İYİPARTİ %5,30
SP %1,60
HDP %15,4
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 41,4 OSMANİYE 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62,62
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 30,22
Sinan Oğan yüzde 6,56
Muharrem İnce yüzde 0,60
OSMANİYE 2018
AK Parti %36,2
MHP %31,6
CHP %13,5
İYİPARTİ %13,3
SP %13,3
HDP %3,58
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 19,3 HATAY 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60,50
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,43
Sinan Oğan yüzde 4,67
Muharrem İnce yüzde 0,40
HATAY 2018
AK Parti %36,2
MHP %14,4
CHP %30,5
İYİPARTİ %6,53
SP %0,89
HDP %11,0
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 59,6 KİLİS 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,79
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,57
Sinan Oğan yüzde 7,01
Muharrem İnce yüzde 0,63
KİLİS 2018
AK Parti %50,4
MHP %20,3
CHP %14,5
İYİPARTİ %10,1
SP %1,34
HDP %2,29
AÇILAN SANDIK ORANI YÜZDE 34,2 MALATYA 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,40
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,62
Sinan Oğan yüzde 2,54
Muharrem İnce yüzde 0,43
MALATYA 2018
AK Parti %53,8
MHP %16,1
CHP %16,7
İYİPARTİ %4,26
SP %1,49
HDP %7,02
AÇILAN SANDIK ORANI 41,6 YÜZDE ELAZIĞ 2023
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68,44
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26,93
Sinan Oğan yüzde 4,24
Muharrem İnce yüzde 0,39
ELAZIĞ 2018
AK Parti %54,5
MHP %13,5
CHP %10,7
İYİPARTİ %7,68
SP %1,76
HDP %10,0
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