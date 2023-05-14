AK PARTI İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 14
CHP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 12
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
TİP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 12
CHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 8
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
TİP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 15
CHP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 10
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
MHP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
TİP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİMİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
İstanbul Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
14 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un
İstanbul Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin
İstanbul seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin
oy oranı ile anlık İstanbul seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 İstanbul milletvekili
seçim sonuçları ile il genelinde hangi partinin seçimde önde olduğunu, ittifak payını ve tahmini milletvekili
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