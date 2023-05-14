Yukarı
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%92,3
KATILIM ORANI
%90,08

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %92,3
    TOPLAM SANDIK 30.849
    AÇILAN SANDIK 28.473
    TOPLAM SEÇMEN 11.436.736
    KULLANILAN OY 9.509.845
    GEÇERLİ OY 9.326.837
    KATILIM ORANI %90,08
İSTANBUL İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 3.367.104 %36,53 41
CHP 2.636.450 %28,60 30
İYİ Parti 764.257 %8,29 8
YEŞİL SOL 759.260 %8,24 8
MHP 573.207 %6,22 5
TİP 322.011 %3,49 3

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ İSTANBUL

Cumhur İttifakı %46,93 | 49 MV
Millet İttifakı %36,89 | 38 MV
Emek ve Özgürlük İttifakı %11,73 | 11 MV
Ata İttifakı %2,5 | 0 MV
Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0,23 | 0 MV

İSTANBUL İLİ İSTATİSTİKLERİ

İSTANBUL İli Oy Dağılımı

İSTANBUL İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.196.840 %34,56 0 14 1.432.217 %41,47 15
CHP 1.097.906 %31,71 0 12 997.642 %28,89 10
İYİ Parti 271.297 %7,83 0 3 281.778 %8,16 3
YEŞİL SOL 217.121 %6,27 0 2 0 %0 0
MHP 211.687 %6,11 0 2 282.941 %8,19 3
TİP 142.534 %4,12 0 1 0 %0 0
YENİDEN REFAH 103.239 %2,98 0 1 0 %0 0
ZP 82.068 %2,37 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 34.809 %1,01 0 0 0 %0 0
BBP 34.553 %1,00 0 0 0 %0 0
AP 6.130 %0,18 0 0 0 %0 0
GENÇ 5.645 %0,16 0 0 0 %0 0
TKP 3.854 %0,11 0 0 0 %0 0
ANAP 3.450 %0,10 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 3.072 %0,09 0 0 0 %0 0
VATAN 2.449 %0,07 0 0 7.970 %0,23 0
AB 2.238 %0,06 0 0 0 %0 0
MP 1.985 %0,06 0 0 0 %0 0
GBP 1.918 %0,06 0 0 0 %0 0
HAKPAR 1.160 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 1.041 %0,03 0 0 0 %0 0
HKP 923 %0,03 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 841 %0,02 0 0 1.901 %0,06 0
MİLLİYOL 601 %0,02 0 0 0 %0 0
YP 340 %0,01 0 0 0 %0 0
İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 996.592 %38,44 0 12 1.218.843 %45,22 13
CHP 685.667 %26,45 0 8 667.812 %24,77 8
İYİ Parti 228.112 %8,80 0 2 204.388 %7,58 2
YEŞİL SOL 189.673 %7,32 0 2 0 %0 0
MHP 148.467 %5,73 0 1 218.740 %8,11 2
YENİDEN REFAH 100.174 %3,86 0 1 0 %0 0
TİP 79.657 %3,07 0 1 0 %0 0
ZP 62.096 %2,40 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 26.367 %1,02 0 0 0 %0 0
BBP 18.913 %0,73 0 0 0 %0 0
GENÇ 5.209 %0,20 0 0 0 %0 0
AP 4.943 %0,19 0 0 0 %0 0
ANAP 2.884 %0,11 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 2.521 %0,10 0 0 0 %0 0
TKP 2.414 %0,09 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 1.605 %0,06 0 0 1.172 %0,04 0
AB 1.562 %0,06 0 0 0 %0 0
MP 1.556 %0,06 0 0 0 %0 0
VATAN 1.493 %0,06 0 0 5.499 %0,20 0
GBP 1.217 %0,05 0 0 0 %0 0
HAKPAR 822 %0,03 0 0 0 %0 0
HKP 679 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 628 %0,02 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 590 %0,02 0 0 0 %0 0
YP 259 %0,01 0 0 0 %0 0
İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.173.672 %35,88 0 15 1.377.846 %41,90 15
CHP 852.877 %26,07 0 10 830.542 %25,26 9
YEŞİL SOL 352.466 %10,77 0 4 0 %0 0
İYİ Parti 264.848 %8,10 0 3 268.119 %8,15 3
MHP 213.053 %6,51 0 2 278.147 %8,46 3
YENİDEN REFAH 104.105 %3,18 0 1 0 %0 0
TİP 99.820 %3,05 0 1 0 %0 0
ZP 75.146 %2,30 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 33.343 %1,02 0 0 0 %0 0
BBP 23.981 %0,73 0 0 0 %0 0
GENÇ 6.480 %0,20 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 3.836 %0,12 0 0 1.012 %0,03 0
SOL PARTI 3.829 %0,12 0 0 0 %0 0
ANAP 3.545 %0,11 0 0 0 %0 0
AB 2.635 %0,08 0 0 0 %0 0
TKP 2.503 %0,08 0 0 0 %0 0
GBP 2.293 %0,07 0 0 0 %0 0
MP 1.989 %0,06 0 0 0 %0 0
VATAN 1.918 %0,06 0 0 6.917 %0,21 0
HAKPAR 1.180 %0,04 0 0 0 %0 0
HKP 984 %0,03 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 743 %0,02 0 0 0 %0 0
TKH 734 %0,02 0 0 0 %0 0
YP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AK PARTI İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 14
CHP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 12
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
TİP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 12
CHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
TİP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 15
CHP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 10
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
MHP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
TİP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

İstanbul Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
14 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un İstanbul Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin İstanbul seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin oy oranı ile anlık İstanbul seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 İstanbul milletvekili seçim sonuçları ile il genelinde hangi partinin seçimde önde olduğunu, ittifak payını ve tahmini milletvekili sayısını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.