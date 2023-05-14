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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%99,1
KATILIM ORANI
%89,12

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %99,1
    TOPLAM SANDIK 5.592
    AÇILAN SANDIK 5.540
    TOPLAM SEÇMEN 1.916.315
    KULLANILAN OY 1.690.792
    GEÇERLİ OY 1.650.543
    KATILIM ORANI %89,12
ANTALYA İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
CHP 538.583 %32,63 7
AK Parti 472.002 %28,60 6
İYİ Parti 190.245 %11,53 2
MHP 165.025 %10,00 2
YEŞİL SOL 76.566 %4,64 0
TİP 74.071 %4,49 0

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ANTALYA

Millet İttifakı %44,16 | 9 MV
Cumhur İttifakı %40,51 | 8 MV
Emek ve Özgürlük İttifakı %9,13 | 0 MV
Ata İttifakı %3,04 | 0 MV
Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0,3 | 0 MV

ANTALYA İLİ İSTATİSTİKLERİ

ANTALYA İli Oy Dağılımı

ANTALYA İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
ANTALYA İLİ MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
CHP 538.583 %32,63 0 7 431.419 %29,15 5
AK Parti 472.002 %28,60 0 6 517.495 %34,96 6
İYİ Parti 190.245 %11,53 0 2 250.227 %16,90 3
MHP 165.025 %10,00 0 2 149.755 %10,12 1
YEŞİL SOL 76.566 %4,64 0 0 0 %0 0
TİP 74.071 %4,49 0 0 0 %0 0
ZP 45.335 %2,75 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 21.626 %1,31 0 0 0 %0 0
YENİDEN REFAH 20.673 %1,25 0 0 0 %0 0
BBP 10.919 %0,66 0 0 0 %0 0
GENÇ 5.282 %0,32 0 0 0 %0 0
AP 4.759 %0,29 0 0 0 %0 0
TKP 2.401 %0,15 0 0 0 %0 0
ANAP 2.155 %0,13 0 0 0 %0 0
MP 1.909 %0,12 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 1.753 %0,11 0 0 0 %0 0
VATAN 1.715 %0,10 0 0 3.959 %0,27 0
BĞMSZ 1.714 %0,10 0 0 1.284 %0,09 0
AB 1.591 %0,10 0 0 0 %0 0
GBP 1.580 %0,10 0 0 0 %0 0
HAKPAR 1.004 %0,06 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 857 %0,05 0 0 0 %0 0
HKP 854 %0,05 0 0 0 %0 0
TKH 627 %0,04 0 0 0 %0 0
YP 319 %0,02 0 0 0 %0 0
CHP ANTALYA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7
AK PARTI ANTALYA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6
İYİ PARTI ANTALYA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP ANTALYA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2

Antalya Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
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