İZMİR İli Geçmişe Dönük Oranları
* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır.
Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ
ALDIĞI TOPLAM OY
OY ORANI
İTTİFAK PAYI
TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY
24 HAZİRAN 2018 OY ORANI
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
CHP 618.771
%42,38 0
7
581.256
%41,06
7
AK Parti 364.724
%24,98 0
4
406.955
%28,75
4
İYİ Parti 176.388
%12,08 0
2
148.294
%10,48
1
YEŞİL SOL 132.425
%9,07 0
1
0
%0
0
MHP 68.703
%4,71 0
0
82.984
%5,86
1
ZP 33.594
%2,30 0
0
0
%0
0
MEMLEKET 17.557
%1,20 0
0
0
%0
0
YENİDEN REFAH 12.224
%0,84 0
0
0
%0
0
BBP 7.044
%0,48 0
0
0
%0
0
GENÇ 6.412
%0,44 0
0
0
%0
0
TKP 4.331
%0,30 0
0
0
%0
0
AP 3.782
%0,26 0
0
0
%0
0
SOL PARTI 2.430
%0,17 0
0
0
%0
0
ANAP 1.716
%0,12 0
0
0
%0
0
GBP 1.676
%0,11 0
0
0
%0
0
VATAN 1.598
%0,11 0
0
4.400
%0,31
0
AB 1.394
%0,10 0
0
0
%0
0
MP 1.307
%0,09 0
0
0
%0
0
TKH 863
%0,06 0
0
0
%0
0
HAKPAR 711
%0,05 0
0
0
%0
0
HKP 664
%0,05 0
0
0
%0
0
BĞMSZ 638
%0,04 0
0
959
%0,07
0
MİLLİYOL 330
%0,02 0
0
0
%0
0
YP 272
%0,02 0
0
0
%0
0
TİP 0
%0,00 0
0
0
%0
0
İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ
ALDIĞI TOPLAM OY
OY ORANI
İTTİFAK PAYI
TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY
24 HAZİRAN 2018 OY ORANI
24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
CHP 587.730
%40,02 0
7
622.748
%41,53
7
AK Parti 366.461
%24,96 0
4
429.596
%28,65
4
İYİ Parti 163.399
%11,13 0
1
168.749
%11,25
1
YEŞİL SOL 86.132
%5,87 0
1
0
%0
0
MHP 85.252
%5,81 0
1
100.310
%6,69
1
TİP 75.564
%5,15 0
0
0
%0
0
ZP 33.661
%2,29 0
0
0
%0
0
MEMLEKET 17.118
%1,17 0
0
0
%0
0
YENİDEN REFAH 14.221
%0,97 0
0
0
%0
0
BBP 6.957
%0,47 0
0
0
%0
0
GENÇ 5.447
%0,37 0
0
0
%0
0
AP 3.936
%0,27 0
0
0
%0
0
BĞMSZ 3.170
%0,22 0
0
995
%0,07
0
TKP 2.502
%0,17 0
0
0
%0
0
GBP 2.061
%0,14 0
0
0
%0
0
ANAP 1.953
%0,13 0
0
0
%0
0
VATAN 1.662
%0,11 0
0
4.842
%0,32
0
SOL PARTI 1.647
%0,11 0
0
0
%0
0
MP 1.508
%0,10 0
0
0
%0
0
AB 1.505
%0,10 0
0
0
%0
0
HAKPAR 868
%0,06 0
0
0
%0
0
HKP 769
%0,05 0
0
0
%0
0
TKH 647
%0,04 0
0
0
%0
0
MİLLİYOL 424
%0,03 0
0
0
%0
0
YP 259
%0,02 0
0
0
%0
0
CHP İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7
AK PARTI İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
İYİ PARTI İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
YEŞİL SOL İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
CHP İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7
AK PARTI İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
İYİ PARTI İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YEŞİL SOL İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
MHP İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ
MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
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