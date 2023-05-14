CHP İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7

AK PARTI İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4

İYİ PARTI İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2

YEŞİL SOL İZMİR İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

CHP İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7

AK PARTI İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4

İYİ PARTI İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

YEŞİL SOL İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

MHP İZMİR İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

İzmi̇r Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları

14 Mayıs 2023 İzmi̇r seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un İzmi̇r Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin İzmi̇r seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin oy oranı ile anlık İzmi̇r seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 İzmi̇r milletvekili seçim sonuçları ile il genelinde hangi partinin seçimde önde olduğunu, ittifak payını ve tahmini milletvekili sayısını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.