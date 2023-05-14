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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%99,1
KATILIM ORANI
%81,51

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %99,1
    TOPLAM SANDIK 4.089
    AÇILAN SANDIK 4.053
    TOPLAM SEÇMEN 1.226.513
    KULLANILAN OY 992.309
    GEÇERLİ OY 951.132
    KATILIM ORANI %81,51
ŞANLIURFA İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 409.790 %43,08 8
YEŞİL SOL 240.341 %25,27 4
MHP 88.156 %9,27 1
CHP 72.416 %7,61 1
BĞMSZ 49.634 %5,22 0
İYİ Parti 43.476 %4,57 0

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ŞANLIURFA

Cumhur İttifakı %55,78 | 9 MV
Emek ve Özgürlük İttifakı %25,27 | 4 MV
Millet İttifakı %12,18 | 1 MV
Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0,44 | 0 MV
Ata İttifakı %0 | 0 MV

ŞANLIURFA İLİ İSTATİSTİKLERİ

ŞANLIURFA İli Oy Dağılımı

ŞANLIURFA İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
ŞANLIURFA İLİ MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 409.790 %43,08 0 8 458.206 %52,67 8
YEŞİL SOL 240.341 %25,27 0 4 0 %0 0
MHP 88.156 %9,27 0 1 80.738 %9,28 1
CHP 72.416 %7,61 0 1 33.741 %3,88 1
BĞMSZ 49.634 %5,22 0 0 3.447 %0,40 0
İYİ Parti 43.476 %4,57 0 0 16.165 %1,86 0
YENİDEN REFAH 28.530 %3,00 0 0 0 %0 0
BBP 4.117 %0,43 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 3.678 %0,39 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 3.216 %0,34 0 0 0 %0 0
AB 1.361 %0,14 0 0 0 %0 0
ANAP 1.055 %0,11 0 0 0 %0 0
HAKPAR 786 %0,08 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 719 %0,08 0 0 0 %0 0
TKP 709 %0,07 0 0 0 %0 0
GBP 704 %0,07 0 0 0 %0 0
MP 624 %0,07 0 0 0 %0 0
VATAN 513 %0,05 0 0 1.234 %0,14 0
HKP 434 %0,05 0 0 0 %0 0
TKH 250 %0,03 0 0 0 %0 0
TİP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
ZP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
YP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
GENÇ 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AK PARTI ŞANLIURFA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8
YEŞİL SOL ŞANLIURFA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
MHP ŞANLIURFA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
CHP ŞANLIURFA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
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