Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
14 Mayıs 2023 Şanlıurfa seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un
Şanlıurfa Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin
Şanlıurfa seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin
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