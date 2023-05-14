Yukarı
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%91,72

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %100
    TOPLAM SANDIK 4.327
    AÇILAN SANDIK 4.327
    TOPLAM SEÇMEN 1.548.483
    KULLANILAN OY 1.420.288
    GEÇERLİ OY 1.391.760
    KATILIM ORANI %91,72
KOCAELİ İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 550.965 %39,59 6
CHP 333.799 %23,98 4
İYİ Parti 132.945 %9,55 1
MHP 116.766 %8,39 1
YENİDEN REFAH 80.615 %5,79 1
YEŞİL SOL 80.259 %5,77 1

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KOCAELİ

Cumhur İttifakı %54,9 | 8 MV
Millet İttifakı %33,53 | 5 MV
Emek ve Özgürlük İttifakı %5,77 | 1 MV
Ata İttifakı %3,42 | 0 MV
Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0,31 | 0 MV

KOCAELİ İLİ İSTATİSTİKLERİ

KOCAELİ İli Oy Dağılımı

KOCAELİ İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 550.965 %39,59 0 6 585.257 %48,29 7
CHP 333.799 %23,98 0 4 243.606 %20,10 3
İYİ Parti 132.945 %9,55 0 1 124.959 %10,31 1
MHP 116.766 %8,39 0 1 137.694 %11,36 1
YENİDEN REFAH 80.615 %5,79 0 1 0 %0 0
YEŞİL SOL 80.259 %5,77 0 1 0 %0 0
ZP 43.566 %3,13 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 17.117 %1,23 0 0 0 %0 0
BBP 15.695 %1,13 0 0 0 %0 0
AP 4.069 %0,29 0 0 0 %0 0
GENÇ 3.936 %0,28 0 0 0 %0 0
TKP 2.206 %0,16 0 0 0 %0 0
VATAN 2.014 %0,14 0 0 2.213 %0,18 0
AB 1.596 %0,11 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 1.504 %0,11 0 0 0 %0 0
MP 1.465 %0,11 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 929 %0,07 0 0 0 %0 0
HAKPAR 801 %0,06 0 0 0 %0 0
HKP 637 %0,05 0 0 0 %0 0
TKH 569 %0,04 0 0 0 %0 0
YP 307 %0,02 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 0 %0,00 0 0 505 %0,04 0
GBP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
ANAP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
TİP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AK PARTI KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6
CHP KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
İYİ PARTI KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
MHP KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YEŞİL SOL KOCAELİ İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

Kocaeli̇ Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
14 Mayıs 2023 Kocaeli̇ seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Kocaeli̇ Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin Kocaeli̇ seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin oy oranı ile anlık Kocaeli̇ seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Kocaeli̇ milletvekili seçim sonuçları ile il genelinde hangi partinin seçimde önde olduğunu, ittifak payını ve tahmini milletvekili sayısını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.