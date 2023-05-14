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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%98,2
KATILIM ORANI
%90,93

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %98,2
    TOPLAM SANDIK 12.275
    AÇILAN SANDIK 12.050
    TOPLAM SEÇMEN 4.313.428
    KULLANILAN OY 3.846.920
    GEÇERLİ OY 3.782.552
    KATILIM ORANI %90,93
ANKARA İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 1.229.123 %32,54 15
CHP 1.151.974 %30,50 13
İYİ Parti 492.850 %13,05 5
MHP 389.983 %10,33 3
ZP 123.267 %3,26 0
YEŞİL SOL 110.229 %2,92 0

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ANKARA

Cumhur İttifakı %46,91 | 18 MV
Millet İttifakı %43,55 | 18 MV
Emek ve Özgürlük İttifakı %4,07 | 0 MV
Ata İttifakı %3,48 | 0 MV
Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0,24 | 0 MV

ANKARA İLİ İSTATİSTİKLERİ

ANKARA İli Oy Dağılımı

ANKARA İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
CHP 548.004 %41,47 0 6 450.474 %35,49 5
AK Parti 327.970 %24,82 0 4 391.424 %30,83 4
İYİ Parti 172.721 %13,07 0 2 156.572 %12,33 2
MHP 109.228 %8,27 0 1 136.021 %10,71 1
YEŞİL SOL 52.628 %3,98 0 0 0 %0 0
ZP 39.913 %3,02 0 0 0 %0 0
YENİDEN REFAH 26.391 %2,00 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 12.605 %0,95 0 0 0 %0 0
BBP 11.803 %0,89 0 0 0 %0 0
TKP 3.372 %0,26 0 0 0 %0 0
AP 2.507 %0,19 0 0 0 %0 0
GENÇ 1.955 %0,15 0 0 0 %0 0
ANAP 1.750 %0,13 0 0 0 %0 0
GBP 1.512 %0,11 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 1.383 %0,10 0 0 0 %0 0
VATAN 1.271 %0,10 0 0 3.324 %0,26 0
AB 1.147 %0,09 0 0 0 %0 0
MP 1.095 %0,08 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 598 %0,05 0 0 0 %0 0
TKH 558 %0,04 0 0 0 %0 0
HAKPAR 476 %0,04 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 473 %0,04 0 0 1.024 %0,08 0
HKP 464 %0,04 0 0 0 %0 0
YP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
TİP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 481.964 %41,74 0 6 547.673 %51,07 6
CHP 237.666 %20,58 0 3 187.825 %17,52 2
MHP 138.906 %12,03 0 1 160.079 %14,93 2
İYİ Parti 135.377 %11,73 0 1 111.784 %10,42 1
YENİDEN REFAH 40.605 %3,52 0 0 0 %0 0
ZP 38.996 %3,38 0 0 0 %0 0
YEŞİL SOL 25.520 %2,21 0 0 0 %0 0
BBP 16.422 %1,42 0 0 0 %0 0
TİP 12.831 %1,11 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 10.719 %0,93 0 0 0 %0 0
AP 2.842 %0,25 0 0 0 %0 0
GENÇ 1.993 %0,17 0 0 0 %0 0
ANAP 1.836 %0,16 0 0 0 %0 0
MP 1.115 %0,10 0 0 0 %0 0
AB 1.061 %0,09 0 0 0 %0 0
TKP 859 %0,07 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 703 %0,06 0 0 0 %0 0
VATAN 659 %0,06 0 0 2.038 %0,19 0
MİLLİYOL 614 %0,05 0 0 0 %0 0
GBP 540 %0,05 0 0 0 %0 0
HAKPAR 441 %0,04 0 0 0 %0 0
HKP 323 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 209 %0,02 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 182 %0,02 0 0 0 %0,00 0
YP 132 %0,01 0 0 0 %0 0
ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 419.189 %32,09 0 5 494.964 %41,08 5
CHP 366.304 %28,04 0 4 286.860 %23,81 3
İYİ Parti 184.752 %14,14 0 2 160.723 %13,34 2
MHP 141.849 %10,86 0 1 168.834 %14,01 2
ZP 44.358 %3,40 0 0 0 %0 0
YENİDEN REFAH 36.429 %2,79 0 0 0 %0 0
YEŞİL SOL 32.081 %2,46 0 0 0 %0 0
TİP 30.474 %2,33 0 0 0 %0 0
BBP 20.815 %1,59 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 13.494 %1,03 0 0 0 %0 0
AP 3.005 %0,23 0 0 0 %0 0
GENÇ 2.214 %0,17 0 0 0 %0 0
ANAP 1.595 %0,12 0 0 0 %0 0
MP 1.196 %0,09 0 0 0 %0 0
TKP 1.160 %0,09 0 0 0 %0 0
VATAN 1.096 %0,08 0 0 2.420 %0,20 0
AB 987 %0,08 0 0 0 %0 0
GBP 722 %0,06 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 718 %0,05 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 583 %0,04 0 0 0 %0 0
HAKPAR 377 %0,03 0 0 0 %0 0
HKP 340 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 258 %0,02 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 223 %0,02 0 0 470 %0,04 0
YP 190 %0,01 0 0 0 %0 0
AK PARTI ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
CHP ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6
İYİ PARTI ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6
CHP ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
İYİ PARTI ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
MHP ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
AK PARTI ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5
CHP ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4
İYİ PARTI ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

Ankara Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
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