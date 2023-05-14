AK PARTI ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4

CHP ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6

İYİ PARTI ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2

MHP ANKARA İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

AK PARTI ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6

CHP ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3

İYİ PARTI ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

MHP ANKARA İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

AK PARTI ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5

CHP ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4

İYİ PARTI ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2

MHP ANKARA İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

Ankara Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları

14 Mayıs 2023 Ankara seçim sonuçları, partilerin il genelinde ve ilçe ilçe aldıkları oy oranı Haberturk.com'un Ankara Genel Seçim Sonuçları ekranında yer alıyor. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber partilerin Ankara seçim sonucu ve aldıkları oy oranı hakkında canlı sonuçları görüntüleyebilirsiniz. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve seçime katılan tüm partilerin oy oranı ile anlık Ankara seçim sonucu hakkında bu sayfadan bilgi alabilirsiniz. 2023 Ankara milletvekili seçim sonuçları ile il genelinde hangi partinin seçimde önde olduğunu, ittifak payını ve tahmini milletvekili sayısını yüzdelik dilimlerle canlı ve anlık olarak takip edin.