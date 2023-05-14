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TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%99,8
KATILIM ORANI
%87,61

  • GENEL DURUM
    AÇILAN SANDIK ORANI
    %99,8
    TOPLAM SANDIK 4.785
    AÇILAN SANDIK 4.777
    TOPLAM SEÇMEN 1.625.188
    KULLANILAN OY 1.421.545
    GEÇERLİ OY 1.385.442
    KATILIM ORANI %87,61
ADANA İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M.VEKİLİ
AK Parti 422.343 %30,48 5
CHP 397.882 %28,72 5
MHP 152.871 %11,03 2
İYİ Parti 151.367 %10,93 2
YEŞİL SOL 134.706 %9,72 1
TİP 31.466 %2,27 0

2023 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ ADANA

Cumhur İttifakı %44,26 | 7 MV
Millet İttifakı %39,65 | 7 MV
Emek ve Özgürlük İttifakı %11,99 | 1 MV
Ata İttifakı %2,12 | 0 MV
Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0,3 | 0 MV

ADANA İLİ İSTATİSTİKLERİ

ADANA İli Oy Dağılımı

ADANA İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran ve 14 Mayıs 2023 Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
ADANA İLİ MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 422.343 %30,48 0 5 460.847 %34,69 5
CHP 397.882 %28,72 0 5 346.290 %26,06 4
MHP 152.871 %11,03 0 2 156.212 %11,76 2
İYİ Parti 151.367 %10,93 0 2 161.432 %12,15 2
YEŞİL SOL 134.706 %9,72 0 1 0 %0 0
TİP 31.466 %2,27 0 0 0 %0 0
ZP 29.347 %2,12 0 0 0 %0 0
YENİDEN REFAH 25.023 %1,81 0 0 0 %0 0
BBP 12.985 %0,94 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 10.801 %0,78 0 0 0 %0 0
GENÇ 4.092 %0,30 0 0 0 %0 0
SOL PARTI 2.328 %0,17 0 0 0 %0 0
VATAN 2.259 %0,16 0 0 2.551 %0,19 0
AB 1.585 %0,11 0 0 0 %0 0
MP 1.417 %0,10 0 0 0 %0 0
TKP 1.368 %0,10 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 1.003 %0,07 0 0 409 %0,03 0
HKP 894 %0,06 0 0 0 %0 0
HAKPAR 882 %0,06 0 0 0 %0 0
TKH 381 %0,03 0 0 0 %0 0
YP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
ANAP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 0 %0,00 0 0 0 %0 0
GBP 0 %0,00 0 0 0 %0 0
AK PARTI ADANA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5
CHP ADANA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5
MHP ADANA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
İYİ PARTI ADANA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
YEŞİL SOL ADANA İLİ MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1

Adana Seçim Sonuçları 2023 ve Partilerin Oy Oranları
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