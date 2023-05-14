SON DAKİKA: Türkiye 13'üncü Cumhurbaşkanı için oyunu verdi! Cumhurbaşkanı seçimi sonuçları ne zaman ve saat kaçta belli olacak?

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HABERTURK.COM

İSTANBUL'DA OYUNU KULLANDI, ANKARA'YA GEÇTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en değerli şey Türk demokrasisi için bugün sabah itibarıyla İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre de olaysız bir şekilde süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle aşka oylarını kullanıyorlar. Orada da bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. ERDOĞAN KÜLLİYE'DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya geldi. Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oyunu Ankara Arjantin İlkokulu'nda verdi. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek" diye konuştu. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine geçti. Kılıçdaroğlu, Çukurambar Mahallesindeki evinden Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarını takip edeceği CHP Genel Merkezine gitmek üzere ayrıldı. Evinin önünde toplanan mahalle sakinleri ve çocuklarla fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, aracına binerken "Her şey çok güzel olacak." dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Genel Merkezine geçti.

OĞAN DA OYUNU ANKARA'DA KULLANDI Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara'da çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oyu kullandı. Sinan Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.