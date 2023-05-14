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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener açıklamalarda bulundu.

Saat 23.53 itibarıyla kameralar karşısına geçen Yener, şunları söyledi:

"Yurt içinde yüzde 71.64, yurt dışı yüzde 18.76 açıldı. Yüzde 69,12 toplam açılan sandık. Sisteme veri girişi devam etmektedir.

Siyasi parti temsilcileri veri girişini izlemektedir. Veri girişleri siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.. Veri girişinde aksama, gecikme söz konusu değildir.

Süreç önce sandık daha sonra ilçe ve bilahare il seçim kurullarında birleştirme ve YSK'ya aktarmaktadır. Herhangi gecikme, arıza sözkonusu değildir. Tüm sandıklar açıldığı zaman geçici olmayan sonuçları tüm kamuoyuyla paylaşacağız."

Saat 22.45'te konuşan Yener, şu ifadeleri kullandı:

"Sandık alanlarından gelen sonuçlarının ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarına intikali söz konusu olmaktadır.

YSK'nin veri girişinde aksama söz konusu değildir. Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır.

Şu an itibariyle yurt içerisinde yüzde 47.08 yurt dışında yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir."

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