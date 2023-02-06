Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

Tedavi, bireyin hayatı üzerinde bir kontrol duygusu kazanmasına yardımcı olmayı hedefler. Öncelikli olarak kullanılan tedavi yöntemi psikoterapidir ancak bazen ilaç tedavisine de başvurulur. Bazen ikisi bir arada da yürütülebilir. Ancak net bir tedavi kişinin durumuna göre uzmanlar tarafından belirlenir.