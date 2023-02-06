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Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

Türkiye, Kahramanmaraş'ta olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında zor günler geçiriyor. Deprem gibi büyük olaylar yaşayanlar insanlarda sıklıkla travma sonrası stres bozukluğu yaşanıyor. Her şey düzeldiğinde bile kişiler olayların izini hâlâ taşıdığı için ruhsal bir iyileşme yaşayamıyor.

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  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    Deprem, doğanın korkutucu olaylarından bir tanesi ve insanlarda derin yara izleri bırakabiliyor. Hastalık, ölüm, doğal afet gibi büyük ve dramatik olaylar kişileri, psikolojide "travma sonrası stres bozukluğu" denilen bir durumun içine sokabiliyor.

    Bunu yaşayan kişiler genelde olay karşısında aşırı korkmuş, çaresiz hissetmiş ve beklenmedik şekilde kendisini durumun içinde bulmuş olabiliyor. Bu süreç, kişinin ruhsal sağlığında izler bırakabiliyor. 

    Peki, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığınızı nasıl anlarsınız? İşte, belirtileri...
  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    YENİDEN YAŞAMA

    Olaydan sonra kişiler, bazen olanlar hakkında kabuslar görebilir veya anıları tetikleyici bir obje gördüğünde şiddetli duygusal sıkıntı hissedebilir; sanki her şeyi yeniden yaşıyormuş gibi önceden hissettiği tüm korkuyu ve çaresizliği ilk günkü gibi deneyimleyebilirler.
  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    KAÇINMA

    Bazı durumlarda kişi, olayı hatırlamamak adına kaçınma tavrı da gösterebilir. O anları hatırlatacak herkesten ve he şeyden kaçar.
  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    TEPKİLERDE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER

    Kişi hâlâ olayın etkisinde olduğu için çeşitli uç tepkiler verebilir; çevresinden kolayca ürkebilir, daima tetikte olabilir, öfke patlamaları yaşayabilir, kendisine zarar veren davranışlar (çok fazla alkol tüketmek, arabayı çok hızlı kullanmak) edinebilir, aşırı derece suçluluk veya utanç duygusu içinde hissedebilir.
  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    DEPRESİF BİR HAYAT GÖRÜŞÜ

    Kişi olaydan sonra tamamen depresif bir ruh haline girebilir; hayata karşı olumsuz duygular besleyebilir, önceden sevdiği tüm faaliyetlere ve insanlara karşı ilgisini tamamen yitirebilir. 
  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

    Travma sonrası stres bozukluğunu teşhisi sürecinde doktor öncelikle bireyin belirtilerine neden olabilecek herhangi bir tıbbi sorunun varlığını kontrol etmek için fiziksel bir muayene gerçekleştirir arkasından kişi üzerinde psikolojik bir değerlendirme yapılır.
  • Deprem sonrası kişilerde travma sonrası stres bozukluğu yaşanabilir

    Tedavi, bireyin hayatı üzerinde bir kontrol duygusu kazanmasına yardımcı olmayı hedefler. Öncelikli olarak kullanılan tedavi yöntemi psikoterapidir ancak bazen ilaç tedavisine de başvurulur. Bazen ikisi bir arada da yürütülebilir. Ancak net bir tedavi kişinin durumuna göre uzmanlar tarafından belirlenir.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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