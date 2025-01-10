Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da hayatını kaybeden 14 basın mensubu için mevlit okutuldu, dualar edildi. Adıyaman Valisi Osman Varol'un da katıldığı program sonrası kentte görev yapan bazı gazeteciler, Yeni Mezarlığa giderek hayatını kaybeden basın mensuplarının kabirlerini ziyaret etti
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Adıyaman Valiliği'nce Yeni Pınar Camisi'nde düzenlenen programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'da hayatını kaybeden 14 basın mensubu için mevlidi-i şerif okundu, dualar edildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, program sonrası yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi. 10 Ocak'ın aynı zamanda İdareciler Günü olarak da kutlandığını belirten Vali Varol, kentte görev yapan idarecilerinde gününü kutladı.
Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı. Etkinlik sonrası kentte görev yapan bazı gazeteciler ise Yeni Mezarlığa giderek hayatını kaybeden basın mensuplarının kabirlerini ziyaret edip, dua okudu.
Anma programına, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Derneği Başkanı Cihan Akbilek, TRT Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş da katıldı.