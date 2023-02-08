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Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

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AA
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Adıyaman'dan alınan afetzedelerin bazıları Ankara'ya ulaştırılırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte 896 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Adıyaman'da yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Can kayıplarının artmamasını dilediklerini belirten Karaismailoğlu, 400 de yaralının olduğunu vurgulayarak "İlk gün olayın erken saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadık ama yavaş yavaş kurtarma çalışmaları düzene girdi." dedi. 
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Adıyaman'da ve depremden etkilenen bütün bölgelerde çok yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde bölgedeki bütün yardım ekipleriyle topyekun mücadele ettiklerini vurguladı.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Kentte çalışmalar devam ederken Atatürk Bulvarı'nda depremde yıkılan binalardaki çalışmaları takip eden vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. 
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    CEZAYİRLİ 86 KİŞİLİK EKİP ADIYAMAN'A GELDİ

    Destek için Türkiye'ye gelen Cezayirli 86 kişilik kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışlarına katılmak üzere Adıyaman'a geldi.

     
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Kurtarma çalışmalarında gerekli tüm araç gereçler ve arama köpekleriyle Cezayir'den Türkiye'ye gelen 86 kişilik ekip, Adıyaman'a gelir gelmez kurtarma çalışmalarına başladı.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Cezayir ekibi, arama köpeklerinin de katkısıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Kurtarma ekibinden Akit Faruk Aşır, Türkiye'deki depremde zarar gören insanlara yardım için Adıyaman'a geldiklerini söyledi.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Türklerle kardeş olduklarını ifade eden Aşır, enkaz altında kalan insanlar bitene kadar Türkiye'de kalacaklarını ifade etti.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Adıyaman Bahçelievler Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazından bir erkek ile İskenderun'da bir çocuk, özel harekat polisleri ve vatandaşlarca sağ kurtarıldı.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Adıyaman'daki enkaz altından 12 saat sonra yaralı kurtarılan Mehmet Yaylı, depremde eşi ve bir çocuğunun hayatını kaybettiğini belirtti. Deprem anında 1,5 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp kaçmaya çalıştığını anlatan Yaylı, kapının arkasında sıkıştıklarını söyledi.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Yaylı, çocuklarından birinin sağ kurtulduğunu, sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, "Kızım anneannesiyle birlikte Adıyaman'da kaldı. Eşim ve bir oğlum vefat etti." dedi.
  • Depremin vurduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da son durum ne?

    Depremin ardından 18 saat sonra yaralı kurtarılan Kadir Özer, eşinin ve diş hekimliği okuyan oğlunun halen enkaz altında olduğunu belirtti. 6 katlı binanın 3'üncü katında yaşadıklarını aktaran Özer, şunları anlattı:

    "Eşim yanımdaydı. Deprem olduktan sonra dürttüm ama cevap vermedi. Büyük bir ihtimalle ölmüştür. Benim başım dışarıya yakındı. Başım halının arasında kaldı. Böyle kurtuldum. Sağ ayağım eşimin altında kalmıştı, sol ayağımı kendi imkanlarımla kurtardım."

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