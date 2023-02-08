Depremin ardından 18 saat sonra yaralı kurtarılan Kadir Özer, eşinin ve diş hekimliği okuyan oğlunun halen enkaz altında olduğunu belirtti. 6 katlı binanın 3'üncü katında yaşadıklarını aktaran Özer, şunları anlattı:

"Eşim yanımdaydı. Deprem olduktan sonra dürttüm ama cevap vermedi. Büyük bir ihtimalle ölmüştür. Benim başım dışarıya yakındı. Başım halının arasında kaldı. Böyle kurtuldum. Sağ ayağım eşimin altında kalmıştı, sol ayağımı kendi imkanlarımla kurtardım."