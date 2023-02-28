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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sahipleri ile birlikte kurtulan 5'i yavru 9 Van kedisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kedi Villası'nda misafir ediliyor

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DHA
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

    Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük depremde 44 binden fazla kişi, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

    DHA'nın haberine göre depremlerden kurtulanların büyük kısmı ise Türkiye'nin çeşitli illerindeki yurt, otel ve evlerde misafir ediliyor.
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

    Adıyaman ve Gaziantep'ten 5'i yavru 9 Van kedisi ile gelen 2 aile ise Van'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirildi. Kediler, AFAD aracılığıyla Van YYÜ'ye bağlı Kedi Villası'na teslim edildi.
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

    "GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

    Van YYÜ Kedi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Şu an bizde 9 kedi bulunuyor. Gaziantep'ten ailenin bize getirdiği kedilerden biri, 3 gün önce doğum yapmıştı. Çok kötü durumdaydı. Yavruları ıslaktı, anneleri sahip çıkmıyordu.
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

    Tabii burada gösterilen sıcak ilgi ile anne yavrularını tanıdı ve sahip çıkmaya başladı. Şu anda durumları iyi. Bir diğer anne ve yavru kedi de Adıyaman'dan gelen aileye ait. Misafir ettiğimiz kedilerin sağlık kontrollerini yaptık.
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

    Benekli olan Van kedileri, daha önce merkezimizden alınmış. Her türlü bakımlarını yapıyoruz, gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.

     
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda
  • Depremzede Van kedileri, Van Kedi Villası'nda

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