'Diddy' davacıların isimlerinin açıklanmasını istedi

'Diddy' olarak bilinen Rap şarkıcısı Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanmıştı.

Avukatları, Sean Combs'un adına Manhattan'daki federal mahkeme yargıcına mektup gönderdi. Avukatlar, mektupta, Combs hakkında 120 kişinin, cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu ve 6 kişinin de dava açtığını belirterek ünlü rapçinin, "şöhreti nedeniyle yanlış iddiaların hedefi olduğunu" savundu.

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Mektupta "medyadaki iddialar doğrulanmadıkça bu tür iddiaların Sean Combs'un adil bir dava süreci geçirmesine engel olabileceğini" ifade eden avukatlar, hükümetin, davacı olanların kimliklerini tespit edip açıklamasını talep etti.

Avukat Tony Buzbee ise Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve 120 kişinin yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.