İslamiyet'te büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı ve bu kapsamda tutulan orucun amacı; nefsi mahrum ederek, onu eğitmeye çalışmak. Doğal olarak, oruç tutmanın temelinde aç kalmaktan daha fazlası vardır. Her sene Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Diyanet, birçok vatandaşın merak ettiği soruyu yanıtlıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar nelerdir? İşte, detaylar...