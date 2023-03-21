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Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İşte orucu bozan durumlar

İslam alemi için büyük bir ibadet olarak sayılan Ramazan için çok az bir süre kaldı. Tüm dünyada Müslümanlar, 23 Mart Çarşamba'yı, Perşembe'ye bağlayan gece ilk sahur için kalkacak. Ramazan ayının başlamasıyla birçok kişi orucu bozan durumları merak ediyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar...

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  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar| Oruç ne zaman bozulur, orucu bozan şeyler

    İslamiyet'te büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı ve bu kapsamda tutulan orucun amacı; nefsi mahrum ederek, onu eğitmeye çalışmak. Doğal olarak, oruç tutmanın temelinde aç kalmaktan daha fazlası vardır. Her sene Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan durumlar da merak konusu oluyor. Diyanet, birçok vatandaşın merak ettiği soruyu yanıtlıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar nelerdir? İşte, detaylar...
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar| Oruç ne zaman bozulur, orucu bozan şeyler

    - Yemek yemek veya herhangi bir şey içmek. Bu kapsama giren her türlü durum
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar| Oruç ne zaman bozulur, orucu bozan şeyler

    - Cinsellik
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar| Oruç ne zaman bozulur, orucu bozan şeyler

    - Sigara veya nargile gibi tütün kökenli ve keyif verme amacı taşıyan tüm dumanlı maddeler

    - Tiryakilik gereği alınan tüm maddeler
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre orucu bozan durumlar| Oruç ne zaman bozulur, orucu bozan şeyler

    - Ağızdan alınan ilaçlar

     

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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