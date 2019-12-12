Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Türkiye genelinde birçok şubesi olan Doğa Koleji, yaşadığı mali kriz nedeniyle aylardır öğretmenlerin maaşlarını ödeyemiyor. Bazı öğretmenler bu durumu protesto etmek için derslere girmiyor. Maaşlarını alamayan öğretmenler ve çocukları mağdur olan veliler, yetkililerden çözüm bulunmasını beklerken Doğa Koleji'nin ise satılacağı açıklandı. Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada, alıcı kurumla görüşmelere devam edildiği, devir işlemlerinin gerçekleşmesi halinde çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı, okulun kapanması durumunda olası mağduriyetleri önleyecekleri tedbirlerin alındığına işaret ederek öğrencilerin resmi veya özel okullara nakledileceğini duyurdu. Peki Doğa Koleji’nde yaşanan krizde son durum ne?

BAZI OKULLAR BU YIL ÜCRET TALEP ETMEYECEK

Doğa Koleji'nin satışının yapılamadığı bir senaryoda, öğrenciler resmî veya özel okullara nakledilecek. Bu bağlamda bazı özel okullar, kendilerini tercih eden öğrencilerden bu yıl hiçbir ücret almayacak ancak bunun için o öğrencinin bir sonraki yıl da o okulda öğrenim görmesi şart koşuluyor. Bazı okullar da, ailelerin sınıfları öğretmenleri ile birlikte blok olarak yakın okullara taşımak adına çevredeki özel kurumlarla pazarlık etme gayreti içinde oldukları da gelen bilgiler arasında.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doğa Koleji özel öğretim kurumlarına ilişkin yansıyan gelişmelerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık, söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibariyle Bakanlığa ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme/soruşturma işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

KRİZ 15 İLDEKİ 214 OKULDA YAŞANIYOR

82 bin çocuğun eğitim aldığı Doğa Koleji'nin 51 ilde toplam 411 özel okulu bulunuyor. Doğa Koleji'nin yaşadığı mali kriz ise 15 ildeki 214 okulda yaşanıyor. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

BANKALARDAN NE İSTENİYOR?

Satılacağı duyurulan Doğa Koleji’nden yapılan yazılı açıklamada, alıcı kurumla görüşmelere devam edildiği, devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından ise çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgilere göre; bugüne kadar 4 grup ile bankalar ayrı ayrı görüşme yaptı. Süzer Grubu ve Aydın Üniversitesi ilgili bunlardan ilk 2’si. Her iki kurumla da görüşmeler sona erdi. Sonrasında ise bankalarla masaya Özyeğin Grubu ve bu öğretim dönemi öncesinde Bilgi Üniversitesi’ni bünyesine katan Can Grubu oturdu. Bu 4 grup haricinde Doğa’nın bilançosunu inceleyen birden fazla şirketin ortaklaşa hareket ettiği konsorsiyumların da olduğu ifade edilirken görüşmelerin özellikle banka borçlarının faizleri konusunda tıkandığı ifade ediliyor.

Bir başka problem de 300 milyon lirayı bulan vergi ve SGK primi borçları. Zira kağıt üzerinde 1.1 milyarlık borcun önemli bir bölümü de kamuya olan bu yükümlülükler. Taliplerin bankaların yeniden yapılandırmada koşulları değerlendirmesi sonrasında kamudan da vergi ve SGK ödemeleri konusunda kolaylık bekledikleri gelen bilgiler arasında. Ancak görüşmeler nihai seviyeye gelmiş gibi görünmüyor. Bankacılar sürecin devam edeceğini, görüşmelerin detaylandırılacağını ifade ediyor.

Doğa son yaptığı açıklamada da sürecin hassas olduğuna işaret edip, öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür ederek, "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır. Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir" ifadelerine yer vermişti.

RESMİ VEYA ÖZEL OKUL FORMÜLÜ

Milli Eğitim Bakanlığı da şu bilgileri paylaşmıştı: "Bir özel okulun kurum açma şartlarını kaybetmesi sonucu, Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir.

Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar, ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunuyor."

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ BİR HAZIRLIĞI VAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise dün Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yapacağı öncelikle öğrencilerin mağdur olmayacağı, velilerin de endişeye kapılmayacağı bir formül üretmektir. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hazırlığı var" diye konuştu.

TÜM PLANLAMALAR YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere, daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceği hususu Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir.

Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır."

VELİLER BAŞKA OKULA NAKİL İSTEMİYOR

Doğa Koleji öğrenci velileri ise taleplerini dile getirdikleri bir dilekçeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Buna göre; velilerin talepleri arasında şu şartlar var: Eğitime devam etmekte olan kampüslerin fiziksel anlamda kullanılabilir olarak tutulmasının sağlanması, okulların ve kampüslerin var olan şart ve koşullarda eğitime halihazırdaki mevcut öğretmen ve öğrencilerle devam etmesi, başka özel ve devlet okullarına naklinin yapılmaması, öğretmenlerin ve tüm çalışanların ücretlerinin günü gününe ödenmesi, geriye dönük maaşlarının ödenmesi.

DOĞA NASIL BU KRİZE GİRDİ?

2001’de eğitimci Fethi Şimşek tarafından kurulan, 2011’de Türkven’e bir kısmı satılan ve 2016’da apar topar Metal Yapı’nın sahibi Ömer Saçaklıoğlu’na 330 milyon dolara devri yapılan Doğa Koleji’nin zora girmesine sebep olarak kurumu satın alan Saçaklıoğlu’nun inşaat sektöründeki işlerinin kötü gitmesi gösteriliyor. İstanbul Tower Levent adlı kulenin satışı zora girince sahibi Saçaklıoğlu’nun finansal akışının kesildiği, bankalardan istediği krediyi alamadığı iddia ediliyor. Okulun kaynaklarının inşaat sektöründeki şirketin nakit ihtiyacı için kullanıldığı ileri sürülüyor. Hal böyle olunca da veliler söz konusu şirketin sahibine de doğal olarak tepki gösteriyor. Zira öğrenci aileleri bu konuyla ilgili başlatılan soruşturmada bu iddiaların da dikkatle araştırılmasını talep ediyor.