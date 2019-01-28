Doğa Sigorta, Galatasaray basketbol takımının sponsoru oldu

Doğa Sigorta, Galatasaray Profesyonel Erkek Basketbol (A) takımına isim sponsoru oldu. İki taraf arasındaki anlaşmaya göre, 2018/2019 ve 2019/2020 basketbol sezonu için geçerli olmak üzere, Galatasaray Erkek Basketbol takımının ismi “Galatasaray Doğa Sigorta” olacak. Ayrıca sarı kırmızı takımın formasında Doğa Sigorta reklamına da yer verilecek. Galatasaray ile yeni sponsoru sigorta şirketlerinin yükselen değeri Doğa Sigorta işbirliğinin imza töreni önümüzdeki hafta basın eşliğinde gerçekleştirecek. Bugüne kadar gençlerin spora yönelmesini kuvvetle önemseyerek farklı spor branşlarına da destek veren, sigorta dünyasının yerli markası Doğa Sigorta’nın kulüplerin ekonomik anlamda en çok sponsorluk ve sponsora ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Türkiye’nin en büyük ve köklü kulüplerinden Galatasaray’a sponsor olması yeni bir heyecan yaşatacak.