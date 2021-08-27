AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 787 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 278 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 252,6 artarken, LNG ithalatı yüzde 69,6 düştü. Böylece toplam doğal gaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104 artarak 4 milyar 65 milyon metreküp oldu.

Haziranda en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 397 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 867 milyon metreküple İran, 522 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 1431 ve yüzde 100 artarken, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 43 azaldı.

GAZ SANTRALLERİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞ NEDENİYLE İTHALAT YÜKSELİYOR

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 70 arttı ve 3 milyar 832 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 188,5 artışla 1 milyar 708 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 7,3 azalarak 352 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 30 artışla 352 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü. Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Ayrıca, 2020'nin son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin düşük seyretmesi, doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

Haziranda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 38,5'i doğal gaz santrallerinden sağlanırken, bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 16,2 seviyesinde kalmıştı.

YER ALTI VE LNG STOK MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 artışla 2 milyar 606 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 96,1'ini 2 milyar 504 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 3,9'unu ise 102 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 51,7 artarken, LNG terminallerinde yüzde 56 düşüş gösterdi.