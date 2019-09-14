Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Doğalgazda yüksek fiyata "spot" çözüm

HABERTURK.COM

Enerji yönetimi; uzun yıllara yayılan, ancak belli koşullar altında indirim talebine kapı aralayan, petrole endeksli sözleşmeler nedeniyle gündeme gelen doğalgazdaki yüksek alım fiyatlarını daha rekabetçi ve görece daha kabul edilebilir hale getirme hedefiyle önemli bir adım attı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda, başta Rusya olmak üzere İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden 1 yıl ve daha kısa sürelerde, “spot boru gazı ithalatı”na vize verdi. İthalatın, 1 Ocak’tan itibaren başlaması bekleniyor. İsteklilerin, daha rekabetçi bir fiyattan, mevcut boru hattını kullanarak Türkiye’ye doğalgaz getirmesinin önü açıldı. Olcay Aydilek'in haberi

doğalgaz fatura

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, perşembe günü olağan toplantısını yaptı. Toplantıda, enerji sektörüne ilişkin konular masaya yatırıldı. Kurul’un gündemindeki önemli başlıklardan birini, “spot boru gazı ithalatı”na ilişkin usul ve esaslar oluşturdu. Kurul, daha önce sektörün ve tarafların görüşüne açtığı spot boru gazı ithalatına ilişkin usul ve esasları kısmi sayılacak bazı değişikliklerle kabul etti. 

DÜZENLEMENİN HEDEFİ

Düzenleme ile istekliler, mevcut boru hatlarının bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye “spot boru gazı” getirebilecek. Kaynaklar, bu düzenleme ile birlikte 1 yıl ve daha kısa sürelerle spot gazın ithal edilebileceğini söyledi. Kaynaklar, bir takvim yılında yıllık, 3’er aylık, aylık, günlük ve gün içi olacak şekilde spot gazının ithalatının yapılabileceğini söyledi.

Peki hedef ne? Hedef, uzun süreli kontratların yarattığı yüksek fiyat baskısını ve oluşan maliyeti azaltmak. İsteklilerin, ilgili ülkelerdeki tedarikçilerle görüşerek, Türkiye’ye daha düşük fiyattan, boru hatları üzerinden doğalgaz getirmelerini sağlamak.

İSTEKLİLER YARIŞACAK

İstekliler, BOTAŞ’ın var olan boru hattından spot gaz ithalatı yapmak için ayrılan kapasiteden yararlanmak için yarışacak. Yarışma sonrasında yapılacak sıralama ile “uygun” teklif sahipleri hattı kullanacak ve ithalat yapabilecek. İthalatın, 1 Ocak’ta başlaması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika ZAMMI! Motorin fiyatlarına zam yolda - Ekonomi Haberleri
ENERJİMotorine hafta başı zam göründü
Brent petrolün varili 60,47 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 60,47 dolar
BOTAŞ ihalelerinde yabancı para cinsi teklif verilebilecek- haberler
ENERJİBOTAŞ ihalelerinde yabancı para dönemi
Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler Rusya yolcusu
ENERJİAkkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler Rusya yolcusu
Küresel petrol arzı ağustosta arttı
ENERJİKüresel petrol arzı ağustosta arttı
SON DAKİKA! Doğalgaz fiyatında beklenen düşüş - haberler
ENERJİDoğalgaz fiyatında beklenen düşüş
Brent petrolün varili 61,33 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 61,33 dolar
ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
ENERJİOPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
EPDK'den 22 şirkete lisans
ENERJİEPDK'den 22 şirkete lisans

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X