Türkiye deprem kuşağında yer almaktadır. Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremler sonrasında deprem endişesi taşıyan kişiler başta olmak üzere fay hattı üzerindeki il ve ilçelere ilişkin harita araştırmaları hız kazandı. Doğu Anadolu Fay Hattı; Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'ni kapsayan çok alanlı bir fay olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki il ve ilçeler ile tarih boyunca meydana gelen depremler...