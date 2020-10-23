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Dördüncü Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak

Merkez Bankası (TCMB),yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul´da yapılacağını duyurdu.

Dördüncü Enflasyon Raporu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklanacak
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2020'nin 4. Enflasyon Raporu'nu 28 Ekim'de İstanbul'da açıklayacak.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın da bir sunum yapacağı belirtilen TCMB'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

Yılın 4. Enflasyon Raporu tanıtımı amacıyla 28 Ekim 2020'de Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek olan toplantı, koronavirüs salgını kapsamında koruyucu önlemler gözetilerek düzenlenecektir.

"Enflasyon Raporu 2020-III" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 6,9 ile yüzde 10,9 aralığında (orta noktası yüzde 8,9) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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