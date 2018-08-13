Döviz kurunda yaşanan artış, lüks tüketimi uçurdu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, dolar ve eurodaki yükselişe rağmen henüz fiyatları güncellemeyen lüks markaların ürünleri, yutdışına göre yüzde 30 ucuzladı. Tatillerini Türkiye’de geçiren yabancı turistler de, fırsatı değerlendirmek için söz konusu mağazalara akın etti. Durum böyle olunca da, Türkiye’de hemen hemen hiçbir mağazanın önünden görülmeyen uzun kuyruklar, lüksün temsilcisi olan markaların önünde oluştu.

KAPIDA KUYRUKLAR OLUŞTU

Bu noktalardan biri de Sarıyer ilçesi sınırları içinde yer alan İstinye Park oldu. AVM bünyesinde yer alan Armani, Burberry, Calvin Klein, Cartier, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Hermes, Hugo Boss, Louis Vuitton ve Prada gibi dünya modasına yön veren markaların mağazaları özellikle Arap ve Çinli turistin ilgi odağı olmuş durumda. Konuştuğumuz bazı markaların yetkilileri, normalde günde bir kaç kişinin ziyaret ettiği mağazalarda son iki günde yüzlerce kişiye satış yapıldığını belirtti.

Yoğun ilgi yüksek satış adetlerini de beraberinde getirdi. Yetkililer, lüks markaların cirolarında geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 200 oranında artış yaşandığının bilgisini verdi. Dövizdeki artışa bağlı olarak önümüzdeki günlerde etiket fiyatlarında güncelleme yapılacağını vurgulayan yetkililer, yoğun talebin önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

'TURİST SAYISI YÜZDE 100 ARTTI'

Lüks perakende markalarının kapısında yaşanan yoğunluğu değerlendiren İstinye Park Genel Müdürü Uğur Berk, bu markaların cirolarında 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 200 artış yaşandığını teyit ederek, "Hiçbir sezon da indirime gitmeyen söz konusu lüks markaların ürünleri, dolar ve euroda geçen hafta yaşanan artışa rağmen henüz güncellenmedi. Ortaya çıkan tablo sonucunda da, fiyatlar yurtdışına göre yüzde 30 gerilemiş oldu" dedi.

Son günlerde İstinye Park'ta en çok Çin ve Körfez ülkelerinden gelen turistleri ağırladıklaklarını bildiren Uğur Berk, "Gelen turist sayısında yüzde 100 artış gözlemliyoruz" ifadesini kullandı. Lüks için gelen turistin başka mağazalardan da alışveriş yaptığını kaydeden Berk, geçen yılın Ağutos ayına göre AVM'nin cirosunda yüzde 30 artış yaşandığını söyledi.

Uğur Berk, yapımı devam eden İsinye Park İzmir'in de Eylül 2019'de hizmete açılacağının bilgisini verdi.

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