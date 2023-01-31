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Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

İnsanların bulundukları ortam yetiştirildikleri aile ve toplum karakterlerini büyük ölçüde etkiler. Ancak bunlar doğuştan gelen özellikler değil sonradan gelişen durumlardır. Buna ek olarak doğuştan sahip olduğumuz fiziksel özelliklerimiz nasıl bir karaktere sahip olduğumuza dair ip uçları verebilir. Kesin bilimsel verilere dayanmasa da fiziksel farklılıkların kişiliğimizi yansıtmada oldukça etkili olduğu bir gerçek. Peki, dudakların şekli karakterlerimiz hakkında ip ucu verir mi? Dudak şeklinden karakter analizi yapmak mümkün!

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  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Merkezde buluşan dolgun dudaklar

    Sahne ışıkları altında doğal performanslar sunmak sizin işiniz. Dikkat çekmeye bayılıyorsunuz ve asla yalnız kalmayı sevmiyorsunuz. İlişkilerinizde heyecan arıyorsunuz. Dudaklarınızdaki merkez dolgunluk rahatınıza düşkünlüğünüzü, kenarlardaki incelik ise eğlenceyi sevdiğinizi belirtiyor.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Büyük ağız yapısına sahip kalın dudaklar

    Bu tarz bir dudağınız varsa, oldukça cömertsiniz ve diğer insanlara yardım etmeye bayılıyorsunuz.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Dudak yayı belirsiz olanlar

    Duygusallık asla size göre değil. Sorumluluk sahibisiniz ama diğer insanların problemlerini çözmekle ilgilenmiyorsunuz. Bu insanlar bu evrende bulabileceğiniz en güvenilir ve sorumlu insanlar, kıymetlerini bilin. "Acısa da öldürmez" bu kişilerin hayat felsefesi. İmkansız diye bir şeyden haberleri yok. Düzenleri var, her şey zamanında yapılır. Onların hayatlarındaki kişiler, onlara güvenmek konusunda hiç tereddüt etmezler. Onlara göre çözümsüz problem yok, işte bu her şekilde probleminizi çözebilen arkadaşlar, bunlar.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Dudak yayı yuvarlak olanlar

    Bu tarz dudaklara sahipseniz, dünyanın en kibar insanı olabilirsiniz. Genellikle çok sevecen ve insanlarla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Eminim etrafınızdakiler sizin ne kadar düşünceli olduğunuzdan bahsedip duruyordur. Duygusal, hassas ve kibar bir insan olabilirsiniz. Talihsiz olaylar sizi genelde üzer, başkalarına yardım etmek de ruhunuzda var. İnsanlara ve dünyaya yardımcı olmak genelde bu dünyada yapmak istediğiniz tek şey. Vallahi ne diyelim, dünya sizin gibi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor, öyle bir iyilikseverlik sizdeki!
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Orta kalınlıktaki dudaklar

    Bu dudakların belirli bir üst dudak yayı yoktur. Bu tarz dudaklarınız varsa, ilişkilerinizde çok dengelisiniz. İlgi meraklısı ve yapışkan olup insanları bunaltmasanız da bağlanma duygusunu yaşamak istiyorsunuz.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Dolgun üst dudaklar

    Üst dudağınız doğal olarak dolgunsa eğer, karşınızdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınız kadar önemsiyorsunuz. Her şeyden önce çok verici bir insansınız. Böyle dudakları olan kimseler ilgiyi biraz fazla severler. Duygusal, karizmatik, aşkı seven ve dikkat çekmekten hoşlanan kimselerdirler. Kendilerini biraz fazla severler ve insanların dikkatini çekmek gibi yetenekleri vardır. İlginin merkezi olmaya bayılırlar. En komik ve vurucu şakalar ve cümleler de hep bu kişilerden duyulur.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Alt dudak ve üst dudak eşit olanlar

    Böyle dudağı olan kimseler genellikle dengeli, sorun çözebilen, makul insanlar olarak bilinirler. Eleştirilmekten rahatsızlık duymaz, insanların düşüncelerine de saygıyla yaklaşırlar. Onları sinirlendirmek neredeyse imkansızdır. Ancak, çelik gibi sinirlerine rağmen, sevmeyi de gülmeyi de başarırlar. Onlar için bardağın yarısı hep doludur.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Üst dudağı çizgi gibi olanlar

    Liderlik ruhlarında var. İkna kabiliyetinde yetkin, enerjik, çözüm odaklı, müthiş bir kişilik. Ne olursa olsun başarılı olmanın ve sorunları çözmenin bir yolunu mutlaka bulurlar. Ancak, romantik ilişkiler konusunda pek parlak olmayabilirler çünkü hayattaki öncelikleri karakterli bir insan olarak var olabilmek, illa ki biriyle birlikte olmak değil. Erkeklerin yüzde 60'ının sahip olduğu bu dudaklar, onların çalışmayı ve başarıyı ilişkilerinin üzerinde tuttuğunu gösterir. Sizin de böyle dudaklarınız varsa, ilişkilerinizde hiç rahat değilsiniz bu yüzden partnerinizi sıkıyorsunuz.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Dudak yayı belirgin olanlar

    Rihanna gibi tepeli gibi gözüken bir dudak yayına sahipseniz, iyi bir iletişimcisiniz, hızlı düşünüyorsunuz ve bir o kadar da yaratıcısınız. Konuşmadan önce iyi mi kötü mü diye düşünmüyorsunuz, bu yüzden de etrafınızdakileri kırıyorsunuz.

    Bu insan için, baştan ayağa yaratıcı bir insandır diyebiliriz. Genelde yetenekli bir ressam ya da müzisyen oluverirler. Yüzleri ve isimleri hatırlamak konusunda harika bir hafızaları vardır, tanıdıkları herkesle muhabbet içerisinde olurlar ve her zaman etraflarında olup bitene hakimdirler. Sosyal, kendini iyi ifade edebilen ve her zaman işlerinde başarılı olan kişilerdir.

     
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Küçük dolgun dudaklar

    Küçük ve dolgun dudaklıysanız, ilişkilerinizde kendi ihtiyaçlarınızın ön planda tutulmasını istiyorsunuz. Bu konuyu daha en baştan partnerinizle konuşmadan ilişkiye başlamıyorsunuz. Eğer partneriniz istediğiniz gibi davranıyorsa, onun hakkında daha iyi şeyler düşünüyorsunuz.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Dolgun alt dudaklar

    Kylie Jenner gibi alt dudağınız üst dudağınızdan dolgunsa, her an şımartılmak istiyorsunuz. Aynı zamanda zevk arayan birisiniz ve çok eğlencelisiniz. Hayatın tadını çıkarmaya bayılıyorsunuz ki insanlar bu özelliğinize bayılıyor.

    Dürüst olun: Ofis işi yapmak hiç size göre değil? Dışarısı bu kadar cıvıl cıvılken kim ister ofiste koltuk tepelerinde oturmayı? Böyle dudakları olan kimseler eğlenmenin ne olduğunu gerçekten iyi bilirler. Enerjik bir yaşantı, yeni arkadaşlar, yeni mekanlar, yeni keşifler hep onlar için heyecan verici olur. Sizde de bu dudaklardan varsa, siz insanlara yeni maceralar yolunda önderlik edebilecek, süper eğlenceli bir lidersiniz, bilesiniz!
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    İnce dudaklar

    İncecik dudaklarınız varsa, yalnız olmayı sevenlerdensiniz, çünkü kolay kolay güvenmezsiniz. Başkalarının yanınızda olmasına ihtiyacınız yok. İlişki dilinden çok anlamasanız da bu sizin bir ilişkide kötü olduğunuz anlamına gelmez. İçine kapanık olduğunuz için insanlar sizi anlamakta güçlük çeker.

    İnce dudaklı insanlar genellikle yalnızlığı severler. Kendileriyle olmayı tercih ederler yalnızca birey olarak problemleriyle gayet güzel ilgilenebilirler. Siz de ince dudaklara sahipseniz, müzeye, seyahate yalnız gitmeyi tercih edenlerden biri olabilirsiniz. Yalnızlık sevmenize rağmen üstelik, sosyal ortamlarda da gayet mutlu olur ve rahatsızlık duymazsınız. İnsanlarla rahatlıkla ortak bir dil bulup arkadaşlık da kurabilirsiniz pekala.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Dolgun dudaklar

    Angelina Jolie’nin kendisi kadar meşhur olan dolgun dudaklarına sahipseniz, anne olmak sizin için büyük bir tutku. Etrafınızdaki insanlara çok değer veriyorsunuz ve onları kendinizden çok önemsiyorsunuz. Başkalarını ön planda tutarken aynı zamanda bundan zevk alıyorsunuz.
  • Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi

    Kalın ve yumuşak dudaklar

    Böyle dudaklara sahip insanlar kesinlikle bir başkasının sorumluluğunu almak için yaratılmış. Eğer dudaklarınız böyleyse, çocukluğunuzun bir kısmını sokaktaki kedileri besleyerek, bakım evindeki hayvanlara yiyecek götürerek ya da onları sahiplenerek geçirmiş olabilirsiniz. İçinizden gelen bir annelik içgüdüsüne sahipsiniz ve diğerlerini koruma isteğiniz çok fazla. Stresli herhangi bir durumda, önce başkalarını düşünürsünüz hep. Böyle insanların çok iyi ebeveynler olduğu düşünülür.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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