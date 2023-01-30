Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

Mesaj yazarken çok dikkatliyseniz

Mesajlarınızın sonuna "hahaha" gibi ifadeler koymadan duramıyor gibisiniz. Bunu, karşınızdaki kişinin attığınız mesajı nasıl okuyacağından ve algılayacağından emin olmadığınız için yapıyorsunuz. Çatışmalardan hoşlanmıyor ve kaba görünmek istemiyorsunuz, bu nedenle de bu gibi ifadeler sizin için gerekli görünüyor. İnsanları memnun etmeyi seviyorsunuz ve çevrenizdeki herkesin mutlu olmasını istiyorsunuz. Bu aslında harika bir özellik fakat sınırlarınızı bilmeniz gerek. Bazı zamanlarda daha dürüst ve açık olmalı, gerçek düşüncelerinizi "hahaha" kelimesinin arkasına saklamamalısınız.