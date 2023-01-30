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Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

Mesajlar en sık kullanılan iletişim ağlarının başında geliyor. Özellikle WhatsApp ve benzeri uygulamaların geliştirilmesiyle mesajlaşmanın şekli de değişti. Artık sadece kelimeler değil emojiler de hayatımıza girdi ve sıklıkla kullanılmaya başladı. Haliyle ses tonumuzu, jest ve mimiklerimizi kullanamadığımız için kendimizi tam ifade etmek adına kelimelere ve emojilere başvuruyoruz. Herkesin farklı mesajlaşma tarzının olduğu da bir gerçek. Mesajlarınızın kişiliğinizi ele verdiğini biliyor muydunuz? Uzun paragraflar, emojiler veya tek kelimelik cevaplar... Peki, tüm bunlar ne ifade ediyor?

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  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Sözlü iletişimle duygularımızı kolaylıkla aktarabiliriz. Çünkü konuşurken jest ve mimiklerimiz, el kol hareketlerimiz buna yardımcı olur. Ancak mesajlarda bu durum olmadığı için duygu aktarımı daha kısıtlı bir şekilde gerçekleşir. Bu nedenle mesaj yazarken çoğunlukla destekleyici ifadelere başvururuz. Bunlar emojiler ve yardımcı kelimeler olabilir. Nasıl mesaj yazılması gerektiği konusundaysa kesin kurallar yoktur. Bu sebeple mesaj yazma şekliniz nasıl bir insan olduğunuz hakkında fikir verebilir.

    İşte mesaj yazma şekilleri ve ne anlama geldikleri…
  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Uzun mesajlar yazıyorsanız

    Sizin için uzun paragraflar halinde mesaj yazmak, duygularınızı ve düşüncelerinizi yansıtabildiğiniz için çok önemlidir. Hassas ve düşünceli bir insan olduğunuz gibi kelimeleri anlamlı ve güçlü birer araç olarak görürsünüz. Arkadaşlarınız nazik ve tutkulu olduğunuzu ve tavsiye alınması gerektiğinde ya da dinlenmek istediklerinde onlar için orada olacağınızı bilirler.
  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Kısa cümleler tercih ediyorsanız

    Arkadaşlarınız sizi "tamam", "hayır" ve "evet" gibi kısa mesajlar atmanızla bilirler. İnsanlar bu tür cevapları duygusuz olarak görse de siz yazdıklarınızın arkasında durursunuz. Mesajlarınız da tıpkı sizin gibi açık ve nettir. Olayları daha iyi görünmesi için çevirmezsiniz, size eşsiz bir kalite katan açıklığa ve dürüstlüğe sahipsinizdir. Kelimelerle oynamazsınız, tavsiyenizi ya da fikrinizi soran herkese karşı her zaman doğruyu söylersiniz.
  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Tekrar tekrar mesaj atıyorsanız

    Saatlerce cevap alamasanız bile peş peşe ve hatta defalarca kez mesaj atmayı seviyorsunuz. Bu da cesur olduğunuzu ve istediğiniz şeyin her zaman peşinden gittiğinizi gösteriyor. İddialı olmanız ise sizi özel kılan şey ve hayatınızın kontrolünü elinize almaktan da hiçbir zaman korkmuyorsunuz. Ancak bu kişilik özellikleri bazen sabırsız olmakla karıştırılabilir. Bu yüzden mesaj atmaya başlamadan önce bunu kendinize hatırlatmalısınız.
  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Emoji kullanmayı seviyorsanız

    Açıkça söylemek gerekirse emoji kullanma konusunda takıntılısınız ve hatta yapabilseydiniz kelimeleri hiç kullanmadan sadece emoji atardınız! Bunun sebebi ise emojilerin daha açıklayıcı olmalarıdır. Tıpkı bu sevimli semboller gibi siz de emojilerle beraber duygularınızı taşırmaktasınız. İnsanlara nasıl hissettiğinizden bahsederken ikinci kez düşünmüyorsunuz. Stresli, heyecanlı, sinir ya da üzgünseniz etrafınızdaki herkes bunu görebiliyor.
  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Mesaj yazarken çok dikkatliyseniz

    Mesajlarınızın sonuna "hahaha" gibi ifadeler koymadan duramıyor gibisiniz. Bunu, karşınızdaki kişinin attığınız mesajı nasıl okuyacağından ve algılayacağından emin olmadığınız için yapıyorsunuz. Çatışmalardan hoşlanmıyor ve kaba görünmek istemiyorsunuz, bu nedenle de bu gibi ifadeler sizin için gerekli görünüyor. İnsanları memnun etmeyi seviyorsunuz ve çevrenizdeki herkesin mutlu olmasını istiyorsunuz. Bu aslında harika bir özellik fakat sınırlarınızı bilmeniz gerek. Bazı zamanlarda daha dürüst ve açık olmalı, gerçek düşüncelerinizi "hahaha" kelimesinin arkasına saklamamalısınız.
  • Mesajlarınız kişiliğinizi ele veriyor! Siz ne tarz mesaj atıyorsunuz?

    Mesajlara cevap veremeyecek kadar meşgulseniz

    Telefonunuza gelen mesajlara cevap veremeyecek kadar meşgulsünüz, cevap verebilseniz bile çok geç kalıyorsunuz ve arkadaşlarınız bu konuyla ilgili çoktan söylenmeye başlamış oluyor. Bu da meşgul bir insan olduğunuzu ve yapmanız gereken çok fazla iş olduğunu gösteriyor. Mesajlaşma tarzınız yavaşlamanız ve aynı anda sadece tek bir işe odaklanmanız gerektiğini gösteren başka bir işaret. Yine de mesajları olabildiğince hızlı bir şekilde cevaplamak için zaman ayırmaya çalışabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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