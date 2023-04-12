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Haberler Dünya Duhok'ta düşen helikopterde PKK mensupları bulunuyordu: Helikopteri kim tahsis etti? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
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Duhok'ta düşen helikopterde PKK mensupları bulunuyordu: Helikopteri kim tahsis etti?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Mart günü Duhok'ta düşen helikopter ile terör örgütü PKK/YPG'nin hava araçlarına sahip olduğunun ortaya çıkmasına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, söz konusu helikopterlerin PKK/YPG'ye ait olmadığını, Süleymaniye'nin tahsis ettiğini vurguladı ve PKK/YPG'nin elinde uçak olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını dile getirdi.

Duhok'ta düşen helikopterde PKK mensupları bulunuyordu: Helikopteri kim tahsis etti? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Irak'ın kuzeyinde düşen bir helikopter ile terör örgütü PKK/YPG'nin hava araçlarına sahip olduğunun ortaya çıkmasına ilişkin Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman bazı Batı ülkelerinin bu terör örgütünü desteklediğini söylediğini anımsattı.

Çavuşoğlu, "Bizim edindiğimiz bilgiye göre teröristlerin kullandığı helikopterleri, Süleymaniye yönetimi daha doğrusu Talabani'nin partisi ve Süleymaniye yönetimi, yani Kürt Bölgesel Yönetimi içinde bir Erbil var bir Süleymaniye var kendi aralarında da çok ciddi çekişmeler var, ciddi düzeyde gerginlikler de oluyor. Biz tabii onların içişlerine karışacak değiliz ama gerginliğin herkese olumsuz etkisi olur. Sonuçta burada Talabani'nin partisi Fransa'dan alıyor bu helikopterleri ve bu teröristlerin kullanımına tahsis ediyor. Hava sahasının kontrolü ABD'de, dolayısıyla bu uçuşlardan ABD'nin de haberi var." ifadelerini kullandı.

Söz konusu helikopterlerin PKK/YPG'ye ait olmadığını, Süleymaniye'nin tahsis ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, PKK/YPG'nin elinde uçak olduğuna dair ellerinde bir bilgi olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Sonuçta kullandıkları havaalanı neresi? Uluslararası Süleymaniye Havaalanı. Herkesin kullandığı havaalanını kullanıyorlar, sivil havaalanı ve PKK artık buralara kadar nüfuz etmiş. Artık PKK Süleymaniye’de herkesin özellikle Talabani'nin partisini tamamen kontrol altına almış. Artık yavaş yavaş sadece parti değil, yönetim değil, havaalanı ve diğer stratejik yerlere de sızmış, sızıyor. Erbil'e giremediler, o yüzden Erbil'i zayıflatmak için de sürekli farklı yöntemleri izliyorlar. Ama Süleymaniye'de artık PKK her yeri kontrol ediyor diyebiliriz. O nedenle hava sahasını kapattık." diye konuştu.

Talabani'nin üst düzey yetkililerinin Türkiye'ye ne yanıt verdiği sorusuna Çavuşoğlu, "Bunlar her zaman inkar ediyorlar. Ama parti içinde daha önce de söylemiştik, görüştüğümüz kişiler PKK'nın artık tamamen partiyi kontrol ettiğini söylüyorlar." dedi.

Çavuşoğlu, nerede olursa olsun PKK/YPG'li teröristlerin Türkiye'nin meşru hedefi olduğunun altını çizerek, "PKK'ya Kuzey Irak’ta operasyonlarımız devam edecek, aynı şekilde Suriye’de de devam edecek. Çok stratejik hedefleri vuruluyor. Bunlar devam edecek, sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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