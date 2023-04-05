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Haberler Dünya Son dakika haberler: Türkiye hava sahasını kapattı: Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek
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Türkiye hava sahasını kapattı: Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye, hava sahasını 3 Nisan'da kapattı. Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek. Kararın ilk aşamada 3 Temmuz'a kadar devam etmesi öngörülüyor

Son dakika haberler: Türkiye hava sahasını kapattı: Irak Süleymaniye'ye giden uçaklar Türkiye'den geçemeyecek
HABERTURK.COM / AA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin 3 Nisan'da hava sahasını kapattığı ve Irak Süleymaniye'ye gidecek uçakların Türkiye'den geçemeyeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının Süleymaniye uçuşları için kapatılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır." denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Söz konusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."

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