Dünya Bankası'ndan kredi kapasitesini artıracak yeni adımlar

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldüğü ve 30 milyar dolar daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi.

Hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma çabasıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı bildirilen açıklamada, küçük ülkelere verilen krediler için daha az ücret alınacağı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, bu adımlar bir araya geldiğinde, Dünya Bankası kredilerini almanın daha kolay, geri ödemenin daha ucuz olacağı vurgulandı.