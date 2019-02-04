Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında ilk 4 sıraya Çinli bankalar yerleşirken, geçen senenin şampiyonu Çinli ICBC değerini yüzde 35 artırarak 79,8 milyar dolar değeriyle zirvedeki yerini korudu.
ICBC'yi 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, 55 milyar dolarla Agricultural Bank of China, 51 milyar dolarla Bank of China takip etti.
Listede beşinci sırada 40 milyar dolarla ABD'li Wells Fargo, altıncı sırada 37 milyar dolarla Bank of America, yedinci sırada 36,4 milyar dolarla Citi, sekizinci sırada da 36,2 milyar dolarla Chase, dokuzuncu sırada 22,5 milyar dolarla China Merchants Bank, onuncu sırada da 20 milyar dolarla İngiliz HSBC yer aldı.
TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİSİ ZİRAAT BANKASI
500 en değerli banka markası listesine giren 9 Türk bankasının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada geriledi.
Ziraat Bankası geçen yıla göre yüzde 14 artan 1,6 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 146'ncı sırada yer aldı. Banka, geçen yıl listenin 140'ıncı sırasında bulunuyordu.
Diğer Türk bankaları 1,3 milyar dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası 169'uncu, 1,1 milyar dolarla İş Bankası 179'uncu, 934 milyon dolarla Akbank 196'ncı, 647 milyon dolarla Yapı Kredi 237'nci, 428 milyon dolarla Halkbank 323'üncü, 396 milyon dolarla Vakıfbank 337'nci, 371 milyon dolarla Denizbank 352'nci, 204 milyon dolarla TEB 481'inci oldu.
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, zorlu geçen bir finansal yılın ardından ve kurun olumsuz etkileri sonucu Türk banka marka değerlerinin küresel sıralamada gerilemesinin olağan karşılanması gerektiğini ifade etti.
Türk bankacılığının, faaliyetlerini sadece Türkiye ile sınırlı kılmayarak büyüme fırsatlarını artırabileceğini belirten İlgüner, bu sayede risklerini de azaltabileceklerini vurguladı.
Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası (milyar dolar) şöyle:
|2019 sıra
|2018 sıra
|Banka Markası
|Ülke
|Marka Değeri
|1
|1
|ICBC
|Çin
|79,8
|2
|2
|China Construction Bank
|Çin
|69,7
|3
|6
|Agricultural Bank of China
|Çin
|55
|4
|4
|Bank of China
|Çin
|51
|5
|3
|Wells Fargo
|ABD
|40
|6
|7
|Bank of America
|ABD
|36,7
|7
|8
|Citi
|ABD
|36,4
|8
|5
|Chase
|ABD
|36,3
|9
|11
|China Merchants Bank
|Çin
|22,5
|10
|9
|HSBC
|İngiltere
|20,2
Listede yer alan Türk Bankaları ve marka değerleri (milyar dolar) şöyle:
|2019 sıra
|2018 sıra
|Banka Markası
|Marka Değeri
|Değer Değişim
(yüzde)
|146
|140
|Ziraat Bankası
|1,64
|14
|169
|129
|Garanti
|1,34
|-15
|179
|147
|İş Bankası
|1,14
|-15
|196
|126
|Akbank
|0,93
|-43
|237
|186
|Yapı Kredi
|0,65
|-31
|323
|210
|Halkbank
|0,43
|-44
|337
|233
|Vakıfbank
|0,39
|-36
|352
|328
|Denizbank
|0,37
|7
|481
|399
|TEB
|0,2
|-17
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