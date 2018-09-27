ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,-2,25 aralığına çıkarması ABD Başkanı Donald Trump'ı üzdü. New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Fed'e ilişkin rahatsızlığını bir kez daha dile getiren Trump "Ülke olarak harika performans gösteriyoruz. Ne yazık ki Fed faizi biraz artırdı, çünkü çok iyi gidiyoruz. Faiz artırımından memnun değilim. Borç ödemeyi veya istihdam yaratmak gibi başka şeyleri tercih ederim" dedi. Trump kendisini temel olarak düşük faiz yanlısı olarak tanımladı.

TRUMP GÖREVE GELDİĞİNDEN BUYANA 6. FAİZ ARTIRIMI



Fed'in Trump'ın göreve başlamasından bu yana gerçekleştirdiği altıncı faiz artırımı, gösterge faizin yüzde 2-yüzde 2.25 aralığına çıkmasına neden oldu. Bu artırımların üçü bu yıl, Trump tarafından Janet Yellen yerine Fed Başkanlığına getirilen Jerome Powell'ın görev süresinde gerçekleşti.

ŞAHİN OLARAK ALGILANDI



Fed yetkilileri, güçlü istihdam artışlarını ve ılımlı enflasyonu işaret ederek, bu yıl bir faiz artırımının daha kartlar arasında olduğunu güçlü bir şekilde işaret ettiler ve uzun zamandır para politikası için kullandıkları "genişlemeci" terimini dünkü açıklamada kullanmadılar.

Faiz artışının piyasa beklentileri doğrultusunda olmasına karşın karar metninden para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesinin çıkarılması ile büyüme ve faiz öngörüleri yatırımcılar tarafından "şahin" olarak algılandı.





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