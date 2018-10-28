Yurt dışı ve yurt içinde toplam 6 tesisi bulunan Dyo Boya, Dilovası fabrikasında üretime kasım ayında toplam 5 gün ara vereceğini duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "İnşaat boyaları pazarındaki gelişmelere bağlı olarak optimum üretim planlamamız gereği Şirketimiz Dilovası Fabrikası'nda inşaat ünitesinde Kasım ayında farklı günlerde toplam 5 iş günü faaliyet ara verilecektir. İlgili durum yalnızca şirketimizin inşaat boyaları iş ünitesine ilişkin olup diğer tüm boya alt segmentlerinde faaliyetler kesintisiz devam etmektedir."



Açıklamada 5 günlük molanın şirketin toplam üretimine ve satışlarına ve önemli bir etkisinin beklenmediği kaydedildi.





TÜRKİYE'DE ÜÇ ÜRETİM TESİSİ BULUNUYOR



Türkiye boya sektörünün en büyüklerinden biri olan Dyo Boya, 40’dan fazla ülkeye de ihracat yapıyor. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Dyo Boya, toplam 1.061 kişi istihdam ediyor.



Şirketin yurt içinde Kocaeli Dilovası, İzmir Çiğli ve Manisa Turgutlu’da üç üretim tesisi bulunuyor. Çiğli Fabrikası’nda sanayi boyaları, mobilya boyaları ve vernikleri, oto tamir boyaları, deniz boyaları, polyester ve alkid ile ısı yalıtım ürünlerinin üretimleri gerçekleştiriliyor. Dilovası Fabrikası inşaat boyalarının üretimine odaklanırken Turgutlu Fabrikası’nda ise toz boya üretimi yapılıyor.





Şirketin yurt dışı tesisleri ise Dyo Balkan (Romanya), Kemipex (Rusya) ve Dyo Africa (Mısır) adlarını taşıyor.

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