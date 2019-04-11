“turkiye.gov.tr” web adresini kullanarak devletin vatandaşa verdiği tüm online hizmetlerden yararlanmak için kullanılan sisteme e-Devlet denilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak için PTT şubelerinden şifre almanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız bu şifreyi e-Devlet sistemine giriş yaparak değiştirmenizi isteyecektir, eğer değiştirmediyseniz aynı şifreyi kullanmayı sürdürebilirsiniz.

Ancak kararınızdan vazgeçip şifrenizi değiştirmek istiyorsanız, ayrıntılar haberimizde...

e-DEVLET ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

e-Devlet şifresi değiştirme için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sonraki adımlara geçebilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra isminizin olduğu kısma tıklamanız gerekmektedir. Aşağı doğru kayarak açılan sütunda ise “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım“ butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Daha sonrasında açılacak ekranda e-Devlet şifresi değiştirmek için sizlere üç farklı yol sunulacaktır. Bunlar PTT şubelerinden yeni zarf alarak, cep telefonuma ve e-posta adresime gelecek kodları girerek veya cep telefonuma gelecek kodu girerek, seçenekleridir. Bunlardan size hangisi uygunsa onunla işleme devam etmeniz gerekmektedir.

Daha sonrasında e-Devlet şifresi değiştirmesi için adımları tamamlamış olacaksınız.