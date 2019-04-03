Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin online kapısı e-Devlet'e yeni bir hizmet eklendi. www.turkiye.gov.tr sitesinde paylaşılan bilgiye göre vatandaşlar, siyasi partilere üyelikleri olup olmadığını sorgulayabilecekler. İstedikleri durumda iptal işlemini gerçekleştirebilecekler.

e-DEVLET'TEN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİ SORGULAMA İŞLEMİ

- T.C. kimlik numaranız ve eğer yoksa PTT şubelerinden alacağınız e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

- Eğer siyasi parti üyeliğiniz olup olmadığı hakkında bilgi sahibi değilseniz öncelikle arama çubuğuna "Siyasi parti üyelik sorgulama" yazarak, bu bilgiye ulaşabilirsiniz.

- Siyasi parti üyeliğinizi iptal etmek istiyorsanız, yine arama çubuğuna "Siyasi parti üyelik iptali" yazın.

- Karşınıza çıkan sayfadaki yönergeleri takip ederek, siyasi parti üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer siz de siyasi parti üyeliğinizin olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız:

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