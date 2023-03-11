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Haberler Gündem Eğitim E Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: E Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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E harfiyle başlayan hayvan isimleri: E harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

Türk alfabesinin altıncı harfi olan e harfi; ince, geniş, düz bir ünlü harftir. Alfabemizde yer alan 8 ünlü harfin içinde yer almasının yanı sıra, a harfi ile birlikte en çok kullanılan iki sesli harften bir tanesi olma özelliği de taşıyan e harfi, birçok kelime içinde kendine yer bulabilmektedir. E harfiyle başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar yazımızın devamında…

E Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: E Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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E harfi; kelimelerin ön, iç ve son seslerinde sıklıkla yer almasından hareketle, birçok kelimenin ilk harfi de e harfinden meydana gelebilmektedir. Peki, e harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, e harfi ile başlayan hayvanlar

E Harfi İle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Alfabe içinde d harfinden sonra, f harfinden ise önce gelen e harfi, dilimizdeki birçok kelime ve kavramın ilk harfi olarak varlığını sürdürmektedir. Eşyaların, insanların isimlerinin ilk harfini oluşturan bu harf aynı zamanda, bazı hayvanların isimlerinde de ilk harf olarak yer almaktadır. Kuşlardan balıklara, sürüngenlerden memelilere kadar 50’den fazla hayvanın ismi, e harfi ile başlamaktadır. Bu hayvan isimleri içinde herkesin bildiği eşekten, daha az bilinen esmer kartala kadar birçok hayvan türü bulunmaktadır.

E Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

E harfi ile başlayan ve sayıları 50’den fazla olan hayvan çeşidinin içinde bazıları, hem bilinirliği hem de görünürlüğü açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Biz de sizler için bu başlık alında, e harfi ile başlayan ve öne çıkan 10 hayvan ismini listeledik.

  • Eşek
  • Engerek Yılanı
  • Eşek Arısı
  • Eşkina Balığı
  • Ebabil
  • Ev Faresi
  • Elektrikli Yılan Balığı
  • Ev Kırlangıcı
  • Elma İç Kurdu
  • Ekin Kargası

E Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri?

E harfi ile başlayan hayvan isimleri başlığı altında listelediğimiz 10 farklı hayvanın birtakım özelliklerine değinmek ve o hayvanlar hakkında kısa bilgiler vermek yerinde olacaktır. İşte e harfiyle başlayan hayvanlar hakkında detaylı bilgiler…

Eşek: Atgiller familyasının evcilleştirilmiş üyelerinden bir tanesi olan eşek, yük taşımacılığında sıklıkla kullanılmaktadır. İlk olarak Mezopotamya ve Mısır coğrafyasında evcilleştirilen bu tür, daha sonra buradan tüm dünyaya yayılma imkânı bulmuştur.

Engerek Yılanı: Yılan türleri arasında oldukça geniş bir aileye sahip olan engerek yılanları, en zehirli yılan türleri arasında yer almaktadır.

Eşek Arısı: Oldukça iri yapılı olan, Türkiye’de Sarıca adı verilen bir türünün yaşadığı eşek arıları; etçil canlılar olup bal yapmayan arılar arasında yer almaktadırlar.

Eşkina Balığı: Göç etmeyen ve bu özelliği sebebiyle yerli balık türleri arasında yer alan eşkina, su içindeki belirli bir gölgeyi kendine yurt edinen ve asla oradan ayrılmayan bir balık türüdür.

Ebabil: Kentlerde ve genellikle açık alanlarda yaşayan bu kuşlar, hem gece hem de gündüz uçabilen, uçarken de uyuyabilen bir kuş türüdür.

Ev Faresi: Dünyada insandan sonra en kalabalık nüfusa sahip olan ev fareleri, insanlara yakın ortamlarda yaşayan canlılardır.

Elektrikli Yılan Balığı: Elektrik üreten ve bu özelliği sebebiyle sıra dışı görülen bu balık türü; bu özelliğini hem avlanırken hem de kendini savunurken kullanmaktadır.

Ev Kırlangıcı: Göçmen bir kırlangıç türü olan ev kırlangıçları, insan tarafından inşa edilen yapıları kullanması sebebiyle bu isimle anılmaktadır.

Elma İç Kurdu: Özellikle elma ile armut bahçelerinde bulunan ve bu meyvelere ekonomik olarak ciddi zararlar verebilen bir böcek türüdür.

Ekin Kargası: Tarlalarda sıklıkla rastlanan ekin kargaları, her ne kadar tarladaki solucanlar ve böceklerle beslenseler de bu avlanma sırasında ekinlere de zarar verebilmektedirler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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