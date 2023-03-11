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Haberler Gündem Eğitim D Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: D Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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D harfiyle başlayan hayvan isimleri: D harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

Latin alfabesinin dördüncü, Latin alfabesi temel alınarak oluşturulan Türk alfabesinin ise beşinci harfi olan d harfi; titreşimli, katı ve patlamalı bir ses olarak tarif edilmektedir. Türkçedeki asıl seslerden bir tanesi olması sebebiyle, sözcüklerin iç ve ön seslerinde de bulunabilen d harfi, birçok sözcükte kendine yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

D Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: D Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?
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Sami kökenli dillerden Yunan ve Latin alfabesine, oradan da Türk alfabesine girmiş olan d harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? D harfi ile başlayan hayvanlar hakkındaki bilgileri sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

D Harfi İle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde ç harfinden sonra, e harfinden ise önce gelen ve alfabemizin beşinci harfi olan d harfi; birçok kelimenin ve kavramın ilk harfinde kendine yer bulmaktadır. Kuşlardan sürüngenlere, kara üzerinde yaşayan canlılardan balıklar ve çeşitli deniz canlılarına kadar birçok hayvanın ismi de d harfi ile başlamaktadır. Sayıları 100’ü aşan bu hayvanlar içinde, herkesin ilk aklına gelen deveden, ona nazaran daha az bilinen değnek böceğine kadar birçok hayvan yer almaktadır.

D Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Yazımızın başlarında d harfi ile başlayan hayvanlarının sayısının yaklaşık olarak 100’den fazla olduğundan bahsetmiştik. Bu başlığımızda ise, bu hayvanlar arasında öne çıkan, insanlar tarafından daha çok bilinen 10 hayvan ismini sizleri için listeledik. İşte, d harfiyle başlayan hayvanlar

  • Deve
  • Domuz
  • Dana
  • Deve Kuşu
  • Dodo
  • Denizanası
  • Dil Balığı
  • Dalmaçya Köpeği
  • Doğan
  • Dev Galapagos Kaplumbağası

D Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri?

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan, içinde karada yaşayan memelileri, sürüngenleri ve kuşları barındıran d harfi ile başlayan bu 10 farklı hayvan türünün özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

Deve: Yük ve binek hayvanı olarak kullanılmasının yanında etinden, sütünden ve yününden de faydalanılan develer; uzun bacakları ve hörgüçlerinde depolayabildikleri yağlar ile dikkat çeken hayvanlardır. 900 kilograma kadar varabilen ağırlığa ulaşabilen develerin yaşam süreleri ise 40 ile 50 yıl arasında değişmektedir.

Domuz: Kökleri Avrasya coğrafyasına dayanan ve memeli bir tür olan domuzlar, hepçil canlılar olarak tarif edilebilirler.

Dana: 6 ile 12 aylık arasında olan inek yavrularına dana ismi verilmektedir. Erkek ya da dişi olarak cinsiyetine göre sınıflandırılmayan danalar, büyüdüklerinde cinsiyetlerine göre farklı isimler alabilmektedirler.

Deve Kuşu: Uçamayan kuş türlerinden biri olan deve kuşlarının kökeni Afrika’ya dayanmaktadır. Genellikle sürüler halinde yaşamayı tercih eden deve kuşlarının ortalama yaşam süreleri 45 yıldır.

Dodo: Güvercingiller familyasına ait olan Dodolar, soyu tükenmiş bir kuş türüdür.

Denizanası: Deniz ve okyanuslarda serbestçe yüzen ve bir beyne sahip olmayan denizanalarının bir diğer ismi ise medüzdür. Zehirli ve büyük denizanaları olarak iki sınıfa ayrılan denizanaları, yassı bir yapıya sahiptirler.

Dil Balığı: Yassı ve oval bir vücut yapısına sahip olan dil balığı, çok fazla hareket etmeyen canlılar arasında yer almaktadır. 20 ile 25 cm boyutlara ulaşabilen bu canlılar genellikle suyun diplerinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Dalmaçya Köpeği: İsmi anıldığında herkesin gözünde kolayca canlanabilen Dalmaçya köpekleri, iyi birer av köpeği olarak gösterilmektedirler.

Doğan: Gündüz yırtıcı kuşları arasında yer alan doğan, sarp kayalıklara yuva kurup, buralarda yaşayan bir kuş türüdür.

Dev Galapagos Kaplumbağası: Birçok alt türü olan bu kaplumbağa türü; yaklaşık 250 kilogram ağırlığa ve 100 yıllık bir yaşam süresine sahiptir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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