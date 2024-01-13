Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!" Seçil Erzan'ın yargılandığı dolandırıcılık davasının ikinci duruşması dün tam 13 saat sürdü. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinde yer aldığı toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın dünkü duruşmasında müştekiler de söz aldı. Duruşmada ifade veren Buse Terim Bahçekapılı, "Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım; soru sormadım, 190 bin dolar zararım var" dedi. Sanık avukatlardan birinin sorduğu soru da Buse Terim'i sinirlendirdi. Detaylar haberimizde...

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen Seçil Erzan davasının ikinci duruşması sabah, saat 11.30 sıralarında başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre merakla beklenen duruşmada Seçil Erzan savunmasını bitirdikten sonra müştekilerin ifadelerine geçildi.

"190 BİN DOLAR VERDİM! BABAMA SORU SORMADIM!" Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, "2 Kasım 2022'de kuzenim Terim Arıcan, 'Benim Denizbank'ta vadeli param var' dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de bu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm. Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim. REKLAM

"EŞİM SÖYLEYİNCE 'BENİM DE PARAM ORADA' DEDİM" Seçil Erzan'la bankacılık işlemleri için konuşurduk onun dışında görüşmedik. Eşim, Seçil Erzan'ın bahsettiği fonu söylediğinde, 'Evet benim de param orada' dedim. Ben Seçil Erzan'a para teslim etmeden önce hiç konuşmadım. Evrak istediğimizde parayı teslim ettiğimiz gün işi nedeniyle acil çıktığı için verememiş sonrası içinse bahaneler sunulmuş. 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim" dedi.

BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak, Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" diye konuştu. REKLAM

SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları, tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi.

DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK Mahkeme başkanı duruşmanın çok uzun sürdüğünü belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dinlenmeyen şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı 15 Ocak Pazartesi gününe erteledi. Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti! Haberi Görüntüle Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin! Haberi Görüntüle