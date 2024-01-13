Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA | Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"

        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"

        Seçil Erzan'ın yargılandığı dolandırıcılık davasının ikinci duruşması dün tam 13 saat sürdü. Aralarında spor dünyasının ünlü isimlerinde yer aldığı toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın dünkü duruşmasında müştekiler de söz aldı. Duruşmada ifade veren Buse Terim Bahçekapılı, "Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım; soru sormadım, 190 bin dolar zararım var" dedi. Sanık avukatlardan birinin sorduğu soru da Buse Terim'i sinirlendirdi. Detaylar haberimizde...

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 13.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen Seçil Erzan davasının ikinci duruşması sabah, saat 11.30 sıralarında başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre merakla beklenen duruşmada Seçil Erzan savunmasını bitirdikten sonra müştekilerin ifadelerine geçildi.

        "190 BİN DOLAR VERDİM! BABAMA SORU SORMADIM!"

        Şikayetçi Buse Terim Bahçekapılı ifadesinde, "2 Kasım 2022'de kuzenim Terim Arıcan, 'Benim Denizbank'ta vadeli param var' dedi. Seçil Erzan fonundan bahsetti. Fonun iyi olduğunu söyledi. Ben de bu konulardan anlamadığım için kendisiyle görüştüm. Seçil Erzan'a vadede olan paramı, 190 bin doları verdim. Daha önce bu konuyu ailemle konuşmadım. Babam Fatih Terim'le bu konuda konuşmadım, soru sormadım, bahsetmedim.

        REKLAM

        "EŞİM SÖYLEYİNCE 'BENİM DE PARAM ORADA' DEDİM"

        Seçil Erzan'la bankacılık işlemleri için konuşurduk onun dışında görüşmedik. Eşim, Seçil Erzan'ın bahsettiği fonu söylediğinde, 'Evet benim de param orada' dedim. Ben Seçil Erzan'a para teslim etmeden önce hiç konuşmadım. Evrak istediğimizde parayı teslim ettiğimiz gün işi nedeniyle acil çıktığı için verememiş sonrası içinse bahaneler sunulmuş. 190 bin dolar zararım var. Şikayetçiyim. Seçil Erzan, banka müdürü olmasaydı parayı kesinlikle vermezdim" dedi.

        BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU

        Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak, Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" diye konuştu.

        REKLAM

        SAVCI, TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

        Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları, tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi.

        DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

        Mahkeme başkanı duruşmanın çok uzun sürdüğünü belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dinlenmeyen şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı 15 Ocak Pazartesi gününe erteledi.

        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti! Haberi Görüntüle
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Seçil Erzan
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?