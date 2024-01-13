Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti! Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı ikinci duruşma, 13 saat sürdü. Seçil Erzan ek savunmasında, Arda Turan'ın çektiği 33 milyon liralık krediye değindi. Erzan'ın "çantacısı" olduğu iddia edilen şüpheli Ali Yörük, iddiaları kabul etmedi. Müşteki Mert Zeydanlı, "Seçil'in para talebi hiç bitmiyordu" dedi. Duruşma, pazartesi gününe ertelendi. Seçil Erzan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 3 müştekinin daha eklenmesi nedeniyle yaptığı ek savunmasından dikkat çeken başlıklar şöyle...

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre ek savunmasında; Emre Belözoğlu'ndan 3 defa para alındığını, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'ya bir para iadesi yapılmadığını söyleyen Seçil Erzan, müşteki Bülent Çeviker'in avukatı Hediye Ergin'in sorusuna şöyle yanıt verdi:

"BÜLENT ÇEVİKER'İN PARASI FIRAT ÖZDEMİR'E GİTTİ" "Ben Fatih diye birisi ile telefonda konuşmadım. Ben Bülent beyden 2 milyon 200 bin dolar kadar para aldım. 1 milyon 700 bin doları Fırat Özdemir'e, 400 bin doları da Semih Kaya'ya verdim. Mert beyle konuştum ancak kendisi bunun anormal bir şey olduğunun farkındaydı, hissetmişti."

"HERKESE FARKLI ŞEY SÖYLEDİM" Fırat Özdemir'in, gazetede özel fonlarla ilgili çıkan iki haberi kendisine attığını anlatan Erzan, "Ben de bu haberi Mert'e göndermiştim. İnsanları ikna etmek için haberleri gönderdim, herkese farklı bir şey söyledim. Benim o dönem iradem hiç yoktu, doğru olmayan şeyler yaptım. Parayı birinden aldım diğerine verdim, benim bunlara söyleyecek bir şeyim yok. Benim söylediğim rakamlar dışında asla bir mağduriyet çıkmayacak. Söylediğim her şey kuruşu kuruşuna doğru.” REKLAM

ARDA TURAN’IN KREDİSİ AYNI GÜN ONAYLANDI Ek savunmasında Arda Turan’ın, 33 milyon liralık kredi çekme olayına da değinen Seçil Erzan şöyle devam etti: "Ben Buse Terim ile hiç görüşmedim. Ben Buse'nin parasını Fatih Terim'den aldım. Arda Turan, 33 milyon lira bir kredi talep etmişti. Aynı gün kredi onaylandı ve ödemesi yapıldı. Bu kredi teminatsızdı. Normalde de bu kredi dövize çevrilemez ama aynı gün dövize çevrildi. Krediyi genel merkez onayladı."

"2 SENE YATIP ÇIKARSIN" Müşteki Burhan Taşpolat, Erzan'a, "Banka yönetimi Seçil hanıma, '2 sene yatar çıkarsın, sonra seni başka bir bankada görevlendiririz' vaadinde bulundu mu? Sorusuna Erzan, "Hayır" cevabını verdi.

"GÖTÜRDÜĞÜM PARA KENDİ PARAMDI" Seçil Erzan’ın "çantacısı" olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli Ali Yörük de savunmasını yaptı. Dosyada aslında mağdur konumda olduğunu, 9 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu söyleyen Ali Yörük, "Benim ve eşimin adına bu iş sebebiyle aldığımız hiçbir mal varlığı yok. Benim Seçil'e götürdüğüm para kendi paramdı. Ben hiç kimseden para almadım. Seçil hanımın kurduğu fondan para kazanmak için kendi paramı verdim. Seçil beni, 'Nuri bu sistemden çok para kazandı, iki daire aldı' dedi. REKLAM

"BANA, ARDA TURAN'IN VERDİĞİ PARAYI VERDİ" Benim patronum bu sistemden para kazandığı için ben de güvendim. Para kazanmak için paramı Seçil'e verdim. 350 bin dolar Semih beyden benim hesabıma para gelmiş. O parayı da benim hesabımdan çekmişler. Bana ödeme yapacaklarını söylediler. Bu yüzden bankaya gittim ama bana Arda Turan'ın verdiği parayı verdi, ben de parayı onun aracına koydum" diye savunma yaptı.

BAVUL BAVUL TAŞIDIĞI PARALARI BÖYLE SAVUNDU Mahkeme başkanı, Yörük'e, "Bavul bavul, çanta çanta dolarları kaç defa taşıdınız? Ben şimdiye kadar 3 defa tespit ettim" dedi. Ali Yörük soruya cevaben, "3 defa kendilerine yardımcı oldum. Seçil'in neden banka güvenliğine değil de bu işlemi bana yaptırdığını bilmiyorum. Benim alacağım olmasına rağmen benim paramı neden vermediğini, bana neden para taşıttığını bilmiyorum.

"SEÇİL HANIM YALAN KONUSUNDA PROFESYONELDİR" REKLAM Seçil hanım yalan konusunda profesyoneldir. Bankada kameraların gözü önünde bir banka müdürü bana para veriyor, ben burada suç işlenebileceğini nasıl düşünebilirim. Parayı arabaya bıraktıktan sonra ben Çorlu'ya döndüm. Seçil Erzan'ı 20 senedir tanıyorum. Sevgilisi Nuri Köşdere ile 15 yıldır benim telefonumla görüşüyordu. Ben Seçil'e paramı kaptırmışım, arayıp sormayayım mı? Seçil'in bagajına koyduğum para hiçbir zaman Çorlu'ya gitmedi. Her zaman Seçil hanımın bagajına gitti. Ben Hüseyin Eligül'den de hiç para almadım" ifadelerini kullandı. Erzan, Ali Yörük'e hesabına yatan paraların kaynağını sordu. Ali Yörük cevaben, "Ben araba alıp satıyorum. Ticari faaliyetlerimden elde edilen paralardır. Biz genelde sıfır araçlar satıyorduk" dedi.

"SEÇİL’İN PARA TALEBİ HİÇBİR ZAMAN BİTMEDİ" Müşteki olarak dosyaya giren Mert Zeydanlı, yaşananları tek tek anlattı. Zeydanlı, “Şube müdürü Seçil Erzan beni odasına davet etti. Bana özel bir fondan bahsetti. Tekliflerde bulundu. Özel fonların ne olduğunu biliyorum. Burada sorduğum tek soru benim güvencem ne olacak oldu. Çünkü herhangi bir platform üzerinden takip edebileceğim bir durum yoktu. Erzan da bana güvence olarak senet alabileceğimi söyledi. Bu fonun Denizbank’ın bünyesinde olduğunu söyledi. Ben toplam 4 sefer para verdim.

"PARA ALINCA YENİ TEKLİFLERLE GELDİ" Arada bir para aldığımda oldu 400 bin dolar bu ödemeyi aldıktan sonra hemen ertesi gün bana yeni tekliflerle geldi. Ben buna yanaşmadım. İlk başta sorgulasam da beni aradı 'Sana sormadan bilet yaptım 400 bin dolarlık yükleme yaptım yoksa içerdeki parayı alamayız işlem kapanır' dedi. Neticede bu insan bir bankacı aklımdan böyle bir senaryo hiçbir zaman geçmedi. Şikayetçiyim. Seçil’in para talebi hiçbir zaman bitmedi. Ben Fatih Terim ile hiç tanışmadım" dedi.

AVUKATLARI MÜVEKKİLLERİNİN TAHLİYESİNİ İSTEDİ Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları tutuklu müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme başkanı duruşmanın çok uzun sürdüğünü belirterek, tanıkların dinlenmesi ve dinlenmeyen şikayetçilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı, 15 Ocak Pazartesi gününe erteledi. Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin! Haberi Görüntüle