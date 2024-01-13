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        Fatih Terim'li Panathinaikos, Samet Akaydin ve Vitor Hugo'yu kadrosuna katıyor

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin ile prensip anlaşmasına varırken, eski Trabzonsporlu Vitor Hugo'yu da kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 11:58 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:58
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        Yunanistan Süper Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fatih Terim'li Panathinaikos, şampiyonluk için kolları sıvadı.

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        Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Yunan ekibi, stoper bölgesi için tanıdık isimleri gündemine aldı.

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        Terim'in talebi sonrası Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüşen Yunan devi, transferi sonlandırıyor.

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        Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.

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        Yunan basınından SDNA'nın haberine göre Samet Akaydin bugün Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Panathinaikos'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

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        Öte yandan sol ayaklı bir stoper transferi daha isteyen Fatih Terim yine tanıdık bir ismi talep etti.

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        SDNA'nın aynı haberinde Panathinaikos'un sıradaki hedefinin Vitor Hugo olduğu belirtildi.

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        3 sene Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Brezilya ekibi Bahia'ya satılmıştı.

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