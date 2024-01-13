Fatih Terim'li Panathinaikos, Samet Akaydin ve Vitor Hugo'yu kadrosuna katıyor

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Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.

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Yunan basınından SDNA'nın haberine göre Samet Akaydin bugün Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Panathinaikos'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.