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E İle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce e ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türk alfabesinin altıncı harfi olan e harfi; düz, ince ve geniş ünlüler ailesinde yer almaktadır. A harfi ile birlikte en çok kullanılan ünlü harflerden bir tanesi olan e harfi, kullanım sıklığı açısından incelendiğinde en sık kullanılan harfler arasında yer almaktadır. Peki, e harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? E ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

E İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce E İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Sözcüklerin son, iç ve ön seslerinde sıklıkla karşımıza çıkan e harfi, bu özelliği sebebiyle birçok kelimenin ilk harfi olarak kullanılmaktadır. Peki, e ile başlayan kelimeler nelerdir? E ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

E Harfi İle Başlayan Kelimeler

Kelime varlığı açısından değerlendirildiğinde zengin diller arasında yer alan Türkçede, e harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 1500’ün üzerindedir. Sayıları 1500’ü aşan bu kelimelerin arasında “ebe” ve “ela” gibi üç harflilerden “ehlileştirilmek” gibi on beş harften meydana gelen sözcükler yer almaktadır.

E İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede 4 harften meydana gelen ve e harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 100’ün üzerindedir. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekilde listelenebilir:

  • ebat, ebru, ecel, ecza, edat, edep, eder, edim, edip, eğik, eğil, eğim, eğiş, eğme, eğri, ehil, ehli, ekim, ekin, ekip, ekli, ekme, ekol, eksi, ekşi, elde, elek, elem, elif, emek, emel, emen, emek, emel, emen, eril, erim, esef, esen, eser, esre, eşek, eşey, eşik, eşit, eşli, eşme, eşya, etçi, etek, evce, evci, evet, evin, evla, evli, evre, eyer, eyüp, ezan, ezel, ezgi, ezik, ezme.

E İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

E harfiyle başlayan ve sayıları 1500’ü aşan kelimelerin arasında, 5 harften meydana gelen yaklaşık 200 kadar kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şunlardır.

  • ebcet, ebedi, ebeli, ebleh, ecdat, efece, efekt, efkar, eflak, egzoz, eğmek, ekici, ekili, eklem, ekler, ekmek, ekose, ekran, elbet, elcik, elçek, elçim, elden, ellik, elmas, elmek, elvan, elyaf, elzem, emare, emaye, emzik, enayi, enfes, engel, engin, enkaz, enlem, erbaa, erbap, erbaş, erdek, erdem, erden, ergen, ergin, erkek, erken, erkin, erkli, erlik, esame, esans, esasi, esmek, esmer, esnaf, esnek, eşkal, eşlik, eşmek, eşraf, eşref, eşsiz, etken, etkin, etlik, etmek, evcil, evdeş, evgin, evham, evlat, evlek, evlik, evrak, evsiz, evvel, eylem, eylül, ezber, ezeli, ezgin, ezici, ezinç, ezine, ezmek.

E İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk alfabesinin altıncı harfi olan e ile başlayan ve 6 harfin yan yana gelmesiyle oluşturulmuş 200’ün üzerinde kelime bulunmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

  • ebabil, ebelik, ebesiz, ecnebi, eczacı, eczane, edatlı, edepli, edimli, edinim, edinme, edirne, editör, egzama, eğilim, eğiliş, eğilme, eğimli, eğitim, eğitme, ekilme, ekinci, ekinti, ekleme, elazığ, elbise, eldeci, eldeli, elmacı, elmalı, emekçi, emekli, emilme, engebe, enişte, enlice, epeyce, erimek, erimez, erinme, erişim, esaret, esasen, esaslı, eskici, eskime, eşitçi, eşkıya, eşleme, evirme, evliya, evseme, evvela, evveli, eyalet, eyerci, ezancı, ezbere, ezgili, eziliş, ezilme, eziyet.

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede e harfi ile başlayan kelimelerin sayısının 10 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Biz de sizler için bu kelimelerden birkaçını listeledik:

  • Empire: İmparatorluk
  • Empty: Boş
  • Error: Hata
  • Ensemble: Topluluk
  • Example: Örnek
  • Export: İhracat
  • Eye: Göz
  • Earth: Dünya
  • Easy: Kolay
  • Education: Eğitim
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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