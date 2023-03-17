Tıpkı diğer ünsüz harflerde olduğu gibi tek başına söylenemeyen, sonuna ilave edilen bir ses ile telaffuz edilen f ile başlayan kelimeler nelerdir? F ile başlayan 4 harfi, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…
F Harfi İle Başlayan Kelimeler
Sondan eklemeli bir dil olması sebebiyle köklere gelen yapım ve çekim ekleriyle yeni sözcüklerin üretildiği Türkçede, f harfi ile başlayan 1000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin içinde 4, 5 ve 6 harften meydana gelen kelimelerin başlıca örneklerini, yazımızın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.
F ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede, f harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş kelimelerin sayısının 69 olduğu bilinmektedir:
- faal, fabl, faça, faik, fail, faiz, fakr, faks, fani, fare, fark, fars, farz, faul, fava, feci, feda, feke, felç, fena, fent, ferç, feri, fert, ferz, fevç, fevk, fevt, feza, fıçı, fırt, fide, fiil, file, film, filo, fink, fino, fire, fişe, flaş, flit, flok, flor, floş, flüt, fobi, foça, folk, font, fora, form, fors, foşa, fota, foto, foya, fötr, frak, fren, frer, friz, fuar, fule, futa, füme, fürs, füru, füze.
F İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Tüm dünyada 30 kadar yaşayan dili kapsayan Türkçede, 5 harften meydana gelen ve f harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 150 kadardır ve bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:
- facia, fahiş, fahri, fakat, fakih, fakir, falan, falcı, falez, falso, fanus, faraş, fasıl, faslı, fason, fatih, fatsa, fayda, fazıl, fazla, fecir, fedai, felah, felek, fenci, fener, ferah, fesat, fesih, fetih, fetüs, fetva, fevri, feyiz, fıkıh, fıkra, fırça, fırın, fırka, fiber, fidan, fidye, figan, figür, fiili, fikir, fikri, filan, final, firar, firma, fiske, fitne, fitre, fiyat, fizik, flama, flört, fodul, forma, forum, fosil, frank, fular, fulya, funda, furya, fünye, füsun, fütur.
F İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Türkçede f ile başlayan ve 6 harften oluşan yaklaşık 130 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin arasında öne çıkan ise şunlardır:
- façalı, faizci, faizli, faktör, falaka, fanila, faraza, farazi, farklı, farsça, fasıla, faşist, faşizm, fatiha, fatura, faullü, favori, fayans, fecaat, federe, felçli, fellah, feodal, ferace, ferman, fersah, fersiz, fetret, fettan, feyyaz, fıçıcı, fıldır, fındık, fırfır, fırsat, fısfıs, fıstık, fıtrat, fideci, fiilen, fikren, fiktif, fileto, filika, filmci, filtre, finans, fincan, finike, firari, fiskos, fistan, fişlik, fişsiz, fiyaka, fiyonk, fiyort, fiziki, flaşör, florür, fondip, format, formel, formen, formül, forslu, forvet, fosfat, fosfor, frengi, frikik, fritöz, fuarcı, fukara, futbol, fuzuli, füzyon.
F İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizcede f harfi ile başlayan yaklaşık 10 bin kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şu şekildedir:
- Face: Yüz
- Fact: Gerçek
- Fairy: Peri
- Faithful: Sadık
- Family: Aile
- Famous: Ünlü
- Father: Baba
- Fault: Hata
- Favour: İyilik
- Fear: Korku
- Fight: Kavga
- Fish: Balık
- Fisher: Balıkçı
- Front: Ön
- Free: Özgür
- Fuel: Yakıt
- Full: Tam
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