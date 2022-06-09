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E Okul VBS ile Takdir teşekkür hesaplama ekranı 2022: Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci "Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" Sorusuna yanıt arıyor. Not ortalaması temel alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgeleri konusunda araştırmalar hız kazandı. İşte, konuya ilişkin detaylar...

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    Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması hesaplama ekranı

    Karne heyecanı devam ediyor. 17 Haziran Cuma günü karne alacak öğrenciler 2021-2022 eğitim yılının son döneminde belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesi için karne not ortalaması hesabı araştırmaları yapıyor. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır, kaç puanla takdir belgesi alınır? İşte, merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması hesaplama ekranı

    TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA

    E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

     

     
  • 03
    Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması hesaplama ekranı

    -Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

    -Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

    -Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

    -Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.
  • 04
    Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması hesaplama ekranı

    KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

    Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

    Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.
  • 05
    Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması hesaplama ekranı

    Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

    Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

    E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • 06
    Takdir teşekkür nasıl hesaplanır? E Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması hesaplama ekranı

    LİSELERDE HESAPLAMA SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

    Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi. Not ortalaması belge almak için yeterli olsa bile 5 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci belge almaya hak kazanamayacak.

    İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

    b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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