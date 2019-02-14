Ebru Özdemir Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle Limak için 2018 nasıl geçti siz birçok büyük projeye imza atıyorsunuz..2019'da yatırım hedefleriniz neler?

Ebru Özdemir: Biz 2018'e çok güzel bir başlangıç yaptık, çünkü 1 sene önce Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'ni imzalamıştık. Mart ayı itibariyle de onun finansmanını bitirdik, 3 milyar Euro bir yatırım bedeli var, biz ve Koreli ortaklarımız beraber yapıyoruz. Mart ayı itibariyle de oaraya 2.3 milyar Euro'luk bir finansman yaptık. Bu finansmanın yüzde 70'ini yurtdışından temin ettik ve 25 ayrı finans kuruluşundan..İnşallah 2022 Mart'a da yetiştireceğiz ve daha erken bitirmiş olacağız.

Yeni Havalimanı yatrımımız var, orayı da tamamlamak üzereyiz. Bir yandan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu devam ettiriyoruz. Türkiye'nin en yüksek barajını yapıyoruz, Yusufeli Barajı'nı.

Yurtdışında Kuveyt Havalimanını almıştık, bu projede bir Türk müteahhidin yurtdışında aldığı en büyük proje..

Tabi bu ikinci yarıda başlayan ticaret savaşları, ABD'nin İran yaptırımları, ABD-Çin ilişkileri derken yine de biz 2018'de yatırımlarımızı aksatmadan devam ettirdik, 2019'da da hız kesmeden yatırımlara devam edeceğiz.

Limak Vakfı içinde birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz; Eğitim Okulları açtınız; bu Okullarla beraber hedefiniz nedir?

Ebru Özdemir: Geçen sene Türkiye'nin en büyük engelli okulunu açtık ve Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettik işletmesi için..Rahmetli Anne'min Gülseren Özdemir'in anısına yaptığımız bir Okul; baktık ki engelli okullarda çok büyük bir açık var ve İstanbul'da da bize çok güzel bir arazi verdiler. 300 öğrenci kapasiteli, 27 derslikli, 5 bin metrekare bir okul inşaa ettik. Açılışı 5 Kasım'da gerçekleştirdik. Şimdi İstanbul dışında da yapacağız bu Okulları başka hayırseverler de buna katılmak istiyorlar. Bu okul mimarisiyle de ödül aldı ve aynı prototipte başka şehirlerde de okulları yapacağız.

"Türkiye'nin Mühendis Kızları" diğer bir projeniz..Kızlarımızın ilgisi nasıl bu alana? Bize anlatır mısınız?

Ebru Özdemir: Biz mühendisten öte iyi bir rol model ve lider kadınlar yaratmak istiyoruz. Projemizde 4. sene, 111 kıza ulaştık, bütün Türkiye'den geliyorlar. Her birinin bir mentoru var, staj imkanı sağlıyoruz, hepsine burs vermeye çalışıyoruz, İngilizce kursları veriyoruz. Bu projeyi Aile Bakanlığı'mızla ve UNDP ile beraber gerçekleştiriyoruz.

Artık Bilgi çağına giriyoruz ve artık nitelikli iş gücüne sahip firmalar ve Özel Sektör ön plana çıkacak. Bizde nitelikli iş gücü sağlamak istiyoruz ve hafif bir pozitif ayrımcılıkla kızlarımıza öncelik veriyoruz.

Sizin Bilim Projeniz de var, "MISTI"; anlatabilir misiniz neler yapıyorsunuz?

Ebru Özdemir: MIT ve Boğaziçi Üniversite'sinin ortak geliştirdiği bir proje, öğretim üyeleri beraber çalışıyorlar, mesela Suriyeli mülteciler için büyük veri projesi, depremde Kuzey Anadolu hattı ile San Andreas hattını karşılaştıran bir proje var. Buna 100 bin Dolarlık bir fon ile katkı yaptık ve bu 3. senemiz.

İş Dünyası'nın bir temsilcisi olarak, işte malum küresel ekonomide ve Türk ekonomisinde iniş çıkışlar yaşanıyor, 2019 Özel Sektör için nasıl bir yıl olur? Hangi riskler var önümüzde?

Ebru Özdemir: Biz Özel sektör olarak her türlü riske kendimizi hazırlayarak başlamamız gerekiyor. Dünya da çok volatil bir noktada. Artık öngörü yapamıyoruz. Türkiye de yurtdışında olan gelişmelere çok entegre. Eğer ticaret savaşları bu şekilde devam ederse, Dünya büyüyemez ve Türkiye için de ihracatta sıkıntılar olur kendimizi buna hazırlamalıyız. Ben ticaret savaşlarını 1 numaraya koyuyorum. Daha çok ihracat için yeni pazarlara yönelmemiz lazım.

İkinci risk de finansal riskler; bizim bu risklerle başa çıkmayı öğrenmemiz lazım, bunun için de çok güzel enstrümanlar, Bankacılık sektörünün sunduğu enstrümanları Özel sektörün kullanmasını öneriyorum.

Türkiye yabancı yatırımcılar açısından da iyi bir pazar hep bunu söylüyorum, Avrupa büyümüyor ve Avrupalı yatırımcıların da Türkiye'ye yöneleceğini düşünüyorum. 2019'dan umutluyum.