Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum!

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Ece Sükan, muhabirlerin, "Aşk hayatınıza zaman ayırabiliyor musunuz?" sorusunu cevapladı. Sükan, "Ayıramıyoruz... Ayıramıyoruz..." diyerek, dert yandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Manken Ece Sükan, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    Yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Sükan, "Görüştüğümüz birçok proje var. Moda ile alakalı işlerimizde yoğunlukta." dedi.
  • Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum! - Magazin haberleri

    "AŞKA VAKİT AYIRAMIYORUM"

    Gazetecilerin, "Aşk hayatınıza zaman ayırabiliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Ece Sükan, "Ayıramıyoruz... Ayıramıyoruz..." ifadelerini kullanarak, dert yandı.
  • Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum! - Magazin haberleri

    "YEMİN EDERİM HABERİM YOK!"

    Geçtiğimiz günlerde basketbolcu Mustafa Sürmen ile hakkında çıkan aşk haberleriyle ilgili de konuşan Sükan, "Yemin ederim haberim yok. Ben öyle bir haber görmedim." açıklamasını yaptı.
  • Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum! - Magazin haberleri

    DEDİKODULARA İLK YANIT

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda İbrahim Kutluay'ın, Edvina Sponza ile ilişkisini noktaladıktan sonra eski manken Ece Sükan’la tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

    Çıkan haberlerin ardından alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Kutluay, "Arkadaşlar yok öyle bir şey." diyerek, söylentileri yalanlamıştı.
  • Ece Sükan: Aşka vakit ayıramıyorum! - Magazin haberleri

    "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

    Ece Sükan da, "Yok canım öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de, İbrahim'i de çok eski tanırım. Hiç öyle bir şey yok." demişti.

    "YASAK AŞK" İDDİASI

    Üç yıl önce Kutluay ve Sponza birlikteyken, basketbolcu ile Ece Sükan hakkında 'yasak aşk' dedikoduları ortaya çıkmıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.